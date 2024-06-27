Тренер «Ахмата» рассказал о словах Кадырова перед назначением

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о телефонном разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым перед назначением в грозненский клуб.
«Рамзан Кадыров звонил мне перед моим назначением в «Ахмат»: «Магомед, ты наш – чеченец, поэтому ты должен вернуться домой и работать в нашем клубе», – сказал Адиев.
- 46-летний Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля 2024 года.
- Ранее он работал в клубе ассистентом в 2018 и 2019 годах, был главным тренером второй команды в 2013–2017 годах.
Источник: «Чемпионат»