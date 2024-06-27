Чанов высказался о шансах Сафонова конкурировать с Доннаруммой

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре вратарей на Евро-2024 и в частности о голкипере итальянской команды Джанлуиджи Доннарумме.

– В основном вратари, уже чего-то достигшие, подтвердившие свою значимость. И хорошее впечатление пока производит грузинский вратарь [Мамардашвили], но посмотрим, как будет дальше. Долгий срок предполагает нормальное психологическое состояние игрока.

– А что насчет Доннаруммы?

– Об этом я и говорю. Игрок, подтвердивший класс. Ему же давно не 16 лет. Вратари на турнире почти не ошибаются, была разве что одна совместная ошибка у турок, когда закатили мяч в свои ворота.

– Глядя на класс итальянца, каковы шансы Сафонова конкурировать с ним в «ПСЖ»?

– Пусть Сафонов доедет до Парижа, начнет тренироваться, а там и видно будет. Сейчас мы не можем сравнить наших вратарей. Нас туда не пускают, приходится смотреть только по внутреннему чемпионату. А хочется, чтобы силы можно было проверить и на международном, европейском уровне. На настоящем.

– Видите ли вы какие-то новые тенденции в игре вратарей?

– Абсолютно никаких. Главная задача остается на все века – не пропустить.