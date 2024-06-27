Газизов рассказал, перейдет ли Джикия в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов прокомментировал возможный трансфер Георгия Джикии.

«Если Георгий захочет пройти с нами сборы, мы не против. Мы понимаем, что у него другие ожидания по продолжению карьеры. Мы ему не делали предложения. Если у него что‐то будет не так, он сам с нами свяжется. Мы были бы рады видеть и его, и Селихова, но пока так», – пояснил Газизов.

Россиянин Георгий Джикия, играющий на позиции центрального защитника, находится в поисках нового клуба.

Этим летом игрок покинул «Спартак». В майке столичного клуба Георгий провел 215 поединков, в которых сумел забить 5 голов и 11 раз ассистировать своим партнерам по команде. С командой Джикия выиграл РПЛ, Кубок России и Суперкубок России. В ноябре футболист сборной России отпразднует свое 31-летие.

«Динамо» из Махачкалы по итогам завершившегося розыгрыша Первой лиги сумело квалифицироваться в РПЛ. Ранее сообщалось об интересе клуба к другому спартаковцу – голкиперу Александру Селихову.

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