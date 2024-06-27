Глушенков рассказал, как принимал решение о переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков рассказал о том, как принимал решение переехать в Санкт-Петербург.
«Когда поступило предложение, я, конечно, думал, обсуждал это. Но, с другой стороны, наверное, это ожидаемо было, потому что я стал лучшим ассистентом и понимал, что «Зенит» может обратиться», – заявил Глушенков.
- Атакующий полузащитник Максим Глушенков представлял цвета «Локомотива» с 2023 года. В завершившемся сезоне футболист оформил 16 ассистов в 29 поединках РПЛ. Также Максим записал в свой актив 6 голов.
- Этим летом Глушенков принял решение сменить клубную прописку. Он перебрался в «Зенит» из Санкт-Петербурга, который активировал сумму выкупа в размере 600 миллионов рублей.
- Петербуржцы возобновили подготовку к старту нового сезона российского первенства. Глушенков может дебютировать за «Зенит» уже в матче против «Краснодара» в рамках Суперкубка.
Источник: Официальный сайт «Зенита»