Глушенков рассказал, как принимал решение о переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков рассказал о том, как принимал решение переехать в Санкт-Петербург.

«Когда поступило предложение, я, конечно, думал, обсуждал это. Но, с другой стороны, наверное, это ожидаемо было, потому что я стал лучшим ассистентом и понимал, что «Зенит» может обратиться», – заявил Глушенков.