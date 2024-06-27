Главный тренер Словакии высказался о выходе команды в плей-офф Евро-2024

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона поделился мыслями по поводу выступления команды в групповом этапе Евро-2024.

«Я рад тому, какого прогресса мы добились. Я счастлив той игре, которую мы показали. Это была отличная игра. Теперь любой соперник будет сложным. Мы вышли в 1/8 финала, а теперь хотим сыграть и в четвертьфинале. Ради наших болельщиков. Мы хотели выиграть группу, финишировать первыми. Сборная Румынии – сильная команда, я хорошо с ней знаком, но мы отлично справлялись на протяжении основной части матча», – высказался Кальцона.