Главный тренер Словакии высказался о выходе команды в плей-офф Евро-2024

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона поделился мыслями по поводу выступления команды в групповом этапе Евро-2024.
«Я рад тому, какого прогресса мы добились. Я счастлив той игре, которую мы показали. Это была отличная игра. Теперь любой соперник будет сложным. Мы вышли в 1/8 финала, а теперь хотим сыграть и в четвертьфинале. Ради наших болельщиков. Мы хотели выиграть группу, финишировать первыми. Сборная Румынии – сильная команда, я хорошо с ней знаком, но мы отлично справлялись на протяжении основной части матча», – высказался Кальцона.
- По итогам трех туров группового раунда континентального первенства в Германии Словакия заработала 4 очка.
- В 1-м матче словаки неожиданно оказались сильнее Бельгии (1:0). Во втором туре словацкая сборная уступила Украине (1:2). В заключительном поединке команда удержала ничью с Румынией (1:1). Эти результаты позволили Словакии выйти в плей-офф с 3-го места.
- Теперь словакам предстоит сразиться с Англией в 1/8 финала турнира.
- 55-летний итальянец Франческо Кальцона был утвержден наставником Словакии в 2022 году. У руля словацкой сборной специалист провел 21 поединок, в них он сумел одержать 10 побед. Также в активе Кальцоны 6 ничьих и 5 поражений. За этот отрезок Словакия пропустила 19 мячей и забила 33 раза.
Источник: Официальный сайт УЕФА