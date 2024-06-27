Экс-игрок сборной Грузии – о выходе команды в плей-офф Евро-2024: «Всем надо отлить памятники, ребята уже в истории»

Бывший футболист сборной Грузии Михаил Ашветия поделился мыслями по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2024.
«Футболистам можно отливать памятники? Конечно! Всем из сборной Грузии надо отлить памятники, ребята уже в истории. Такое чудо сотворили. Но памятники отольем через 100 лет. Пока надо просто на руках носить», – заявил Ашветия.
- Грузия оказалась сильнее Португалии (2:0) в заключительном туре группового раунда Евро.
- Этот результат позволил грузинской команде забраться на 3-ю строчку в своем квартете и выйти в плей-офф континентального первенства в Германии. Там их ждет Испания, набравшая 9 очков из 9 возможных в своей группе. Примечательно, что команды играли между собой в отборе. Тогда испанцы дважды обыграли грузин (7:1, 3:1).
- 46-летний грузинский нападающий Михаил Ашветия, повесивший бутсы на гвоздь в 2010 году, имеет на своем счету 24 встречи за сборную Грузии. В них он сумел забить 5 голов.
Источник: Metaratings.ru