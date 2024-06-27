Экс-игрок сборной Грузии – о выходе команды в плей-офф Евро-2024: «Всем надо отлить памятники, ребята уже в истории»

Бывший футболист сборной Грузии Михаил Ашветия поделился мыслями по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2024.

«Футболистам можно отливать памятники? Конечно! Всем из сборной Грузии надо отлить памятники, ребята уже в истории. Такое чудо сотворили. Но памятники отольем через 100 лет. Пока надо просто на руках носить», – заявил Ашветия.