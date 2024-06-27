Хвича одним словом описал эмоции от обмена футболками с Роналду

Игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после того, как Криштиану Роналду подарил ему свою футболку.

«Мечта», – написал Кварацхелия в своей социальной сети.

Хвича Кварацхелия своим точным ударом помог грузинам обыграть португальцев (2:0) в рамках Евро-2024.

Эта победа позволила грузинской сборной финишировать на 3-й позиции в своем квартете, набрав 4 очка. Теперь грузины сыграют в плей-офф континентального первенства в Германии.

Там их уже ждет первый соперник. За право выйти в четвертьфинал Грузия сразится с Испанией.

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