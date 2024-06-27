Футболисты Чехии и Турции установили рекорд Евро

Футболисты Чехии и Турции установили уникальное достижение на Евро-2024.

Турция сумела обыграть Чехию (2:1) и вышла в плей-офф Евро-2024. Примечательно, что главный арбитр поединка показал чешским и турецким футболистам 16 желтых карточек. Это рекорд в истории турниров. Отметим, что судья также удалил двоих игроков сборной Чехии.

Сборная Турции по итогам группового раунда континентального первенства в Германии сумела заработать 6 очков. Этот результат позволил турецкой сборной занять 2 место в группе. Чехи же имеют в своем активе всего 1 турнирный балл. Они замыкают квартет.