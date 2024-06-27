Игрок сборной Грузии стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024

Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе забил больше всех на групповом этапе Евро-2024.
23-летний центрфорвард Жорж Микаутадзе помог сборной Грузии сенсационно обыграть Португалию (2:0) и впервые в истории выйти в плей-офф Евро. В поединке с португальцами грузинский форвард отметился ассистом и забитым мячом с пенальти.
Таким образом, в активе Микаутадзе 3 гола в 3 играх группового этапа. Это лучший результат на турнире.
- Жорж Микаутадзе представляет цвета французского «Метца».
- В завершившемся розыгрыше Лиги 1 грузин сумел записать в свой актив 13 голов и оформить 3 ассиста.
- Отметим, что на счету Жоржа 13 голов в 28 играх в майке сборной Грузии.
Источник: «Бомбардир»