Игрок сборной Грузии стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024

Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе забил больше всех на групповом этапе Евро-2024.

23-летний центрфорвард Жорж Микаутадзе помог сборной Грузии сенсационно обыграть Португалию (2:0) и впервые в истории выйти в плей-офф Евро. В поединке с португальцами грузинский форвард отметился ассистом и забитым мячом с пенальти.

Таким образом, в активе Микаутадзе 3 гола в 3 играх группового этапа. Это лучший результат на турнире.