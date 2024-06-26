Номера новичков «Зенита»

Новички «Зенита» определились с игровыми номерами.
«Евгений Латышонок будет выступать за «Зенит» под номером «1». В разное время игровую форму с таким номером носили Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин, Станислав Крицюк, Иван и Александр Васютин.
Юрий Горшков сделал выбор в пользу номера «4». Ранее под ним выступали Саркис Овсепян, Мартин Горак, Ивица Крижанац, Доменико Кришито, Йордан Осорио и Данил Круговой.
Сергей Волков предпочел номер «82». Прежде футболку с таким номером надевал Микаэль Лумб.
Игровым номером Максима Глушенкова станет «67». Ранее под ним выступал Никита Андреев», – написал «Зенит».
- Все игроки перешли из российских клубов.
- Кроме Латышонка, все вызывались в сборную России.
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.
Источник: телеграм-канал «Зенита»