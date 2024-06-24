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    Англия – Словения: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 25 июня

    Во вторник, 25 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Англии и Словении. Игра группы C состоится в Кельне, начало – в 22:00 (мск).

    Англия

    В первом матче группового этапа Евро-2024 сборная Англии переиграла сборную Сербии – 1:0. Во втором туре подопечные Гарета Саутгейта сыграли вничью со сборной Дании – 1:1. На 18-й минуте Кейн открыл счет, на 34-й минуте Хьюлманн установил окончательный результат.

    С 4 очками сборная Англии лидирует в группе C, разница мячей – 2:1..

    Словения

    Сборная Словении оба матча в группе завершила одинаковым счетом – 1:1. В 1-м туре словенцы поделили очки с датчанами, во 2-м туре – с сербами.

    Команда Матьяжа Кека забила первой – на 69-й минуте отличился Карничник. Но сербы смогли уйти от поражения, забив на 5-й компенсированной минуте – отличился Йович.

    Словенцы, имея одинаковое с датчанами количество очков (по 2) и разницу мячей (2:2), занимают 3-е место.

    Статистика и цифры

    В последних 3 очных поединках между этими командами зафиксированы следующие результаты:

    • 05.10.17 Англия – Словения – 1:0 (отбор ЧМ-2018);
    • 11.10.16 Словения – Англия – 0:0 (отбор ЧМ-2018);
    • 14.06.15 Словения – Англия – 2:3 (отбор Евро-2016).

    Прогноз

    Наставника англичан Саутгейта продолжают критиковать за слишком осторожную игру при наличии сумасшедшей атакующей группы – Кейн, Беллингем, Сака, Фоден. Но даже при невыразительной Англия обязана побеждать Словению. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.57.

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    Источник: «Бомбардир»

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