В понедельник, 24 июня 2024 года сборная Албании сыграет с Испанией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы B и начнется в 22:00 по московскому времени. Поединок проведут на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.
Албания
Статистика сборной Албании в последних пяти матчах:
- забито голов: 9;
- пропущено голов: 6;
- среднее количество забитых голов за игру: 1.80;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;
- среднее количество ударов по воротам: 11.60;
- среднее количество ударов соперника: 12.00;
- среднее количество ударов в створ: 4.20;
- среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.
Испания
Статистика сборной Испании в последних пяти встречах:
- забито голов: 17;
- пропущено голов: 4;
- среднее количество забитых голов за игру: 3.40;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;
- среднее количество ударов по воротам: 18.40;
- среднее количество ударов соперника: 8.40;
- среднее количество ударов в створ: 8.00;
- среднее количество ударов в створ соперника: 3.40.
Прогноз на точный счет матча Албания – Испания
Букмекеры видят фаворитом встречи сборную Испании. Например, победа пиренейцев оценивается в 1.45. Что касается точного счета на игру, то футболисты сборной Испании обладают более высоким классом по сравнению с албанцами, поэтому, на наш взгляд, можно вполне смело делать ставку на сухую победу Испании со счетом 2:0 (7.00).