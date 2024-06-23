В понедельник, 24 июня 2024 года сборная Албании сыграет с Испанией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы B и начнется в 22:00 по московскому времени. Поединок проведут на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Албания

Статистика сборной Албании в последних пяти матчах:

забито голов: 9;

пропущено голов: 6;

среднее количество забитых голов за игру: 1.80;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;

среднее количество ударов по воротам: 11.60;

среднее количество ударов соперника: 12.00;

среднее количество ударов в створ: 4.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.

Испания

Статистика сборной Испании в последних пяти встречах:

забито голов: 17;

пропущено голов: 4;

среднее количество забитых голов за игру: 3.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 18.40;

среднее количество ударов соперника: 8.40;

среднее количество ударов в створ: 8.00;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.40.

Прогноз на точный счет матча Албания – Испания

Букмекеры видят фаворитом встречи сборную Испании. Например, победа пиренейцев оценивается в 1.45. Что касается точного счета на игру, то футболисты сборной Испании обладают более высоким классом по сравнению с албанцами, поэтому, на наш взгляд, можно вполне смело делать ставку на сухую победу Испании со счетом 2:0 (7.00).