Сборная Испании одержала победу над Албанией в 3 туре группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0.

1-й тайм

Начало тайма выдалось в довольно спокойной манере, игроки сборной Испании имели преимущество и на 13-й минуте случился быстрый гол, Ольмо с подступов к штрафной покатил туда на вбегание Феррана. Торрес выскочил из-за спины Митая, встретился с мячом и в дальний угол в касание здорово пробил, примерно с 15 метров и попал в сетку, счет 1:0.

Смотреть гол Торреса.

Следующие 20 минут тайма сборная Испании владела значительным преимуществом, имея несколько хороших подходов к воротам Албанцев, но реализовать свои моменты не смогли. На 35-й минуте навас выгрыз мяч на правом фланге, рикошет от защитника от боковой позволил Хесусу получить пространство перед штрафной и отпасовать низом на Ольмо. Дани бьет с удобной точки – защита блокировала и выбила на угловой.

На 41-й минуте подача с левого фланга, практически от углового флага, мяч летит к вратарской. С метра от нее был Ферран Торрес, который сильно пробил головой верхом, мяч пролете чуть выше перекладины.

На 44-й минуте гримальдо хорошо вскрывает левый фланг. Смещается так, как нужно ему, обыгрывает визави Баллиу, низом отдает в штрафную под замыкание Мерино, Микель бьет с семи метров – рядом со штангой.

На 45-й минуте игроки сборной Албании провели, практически единственную опасную атаку за весь тайм, Асллани из-за пределов штрафной со всей силы бахнул в створ – Рае не без труда отражает этот опасный удар.

На этом первый тайм завершился, счет 1:0, полное доминирование сборной Испании.

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2-й тайм

Начало второго тайма, ожидаемо, осталось за игрокми сборной Испании, на 47-й минуте пошел навес с левого фланга на линию вратарской площади, Хоселу выиграл позицию и слету пробил в ближнюю «девятку», но мяч пролетел немного выше.

Следующие 20 минут матча прошли в полном доминировании игроков сборной Испании, которые полностью контролировали ход встречи, при это не форсируя ход матча, опасные подходы к воротам Албанцев были, но до сто процентных голевых моментов не доходило.

На 64-й минуте «Стандарт» Албании из глубины, навес в штрафную, где мяч приземлился в ноги к Армандо. Нападающий бьет в ближний угол – спасает оборона. Уходит на корнер.

На 78-й минуте быстрая атака Албании. Ходжа отыграл в центр, а там Бериша пробивал метров с 25. Два рикошета чуть не смутили Райю, но Давид отреагировал, переместился и снаряд забрал, спасая свою команду от углового.

На 83-й минуте перехват у своей штрафной привел к контратаке Албанцев. Вроде как неплохо разбегались балканцы, но намудрил Ходжа, который в завершении атаки с левого края владений Райи запустил мяч в небеса.

В оставшиеся минуты матча эпизодов для взятия ворот не было ни у одной из команд, матч завершен, счет 1:0.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.