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    Обзор матча Албания – Испания голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Испании одержала победу над Албанией в 3 туре группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0.

    1-й тайм

    Начало тайма выдалось в довольно спокойной манере, игроки сборной Испании имели преимущество и на 13-й минуте случился быстрый гол, Ольмо с подступов к штрафной покатил туда на вбегание Феррана. Торрес выскочил из-за спины Митая, встретился с мячом и в дальний угол в касание здорово пробил, примерно с 15 метров и попал в сетку, счет 1:0.

    Смотреть гол Торреса.

    Следующие 20 минут тайма сборная Испании владела значительным преимуществом, имея несколько хороших подходов к воротам Албанцев, но реализовать свои моменты не смогли. На 35-й минуте навас выгрыз мяч на правом фланге, рикошет от защитника от боковой позволил Хесусу получить пространство перед штрафной и отпасовать низом на Ольмо. Дани бьет с удобной точки – защита блокировала и выбила на угловой.

    На 41-й минуте подача с левого фланга, практически от углового флага, мяч летит к вратарской. С метра от нее был Ферран Торрес, который сильно пробил головой верхом, мяч пролете чуть выше перекладины.

    На 44-й минуте гримальдо хорошо вскрывает левый фланг. Смещается так, как нужно ему, обыгрывает визави Баллиу, низом отдает в штрафную под замыкание Мерино, Микель бьет с семи метров – рядом со штангой.

    На 45-й минуте игроки сборной Албании провели, практически единственную опасную атаку за весь тайм, Асллани из-за пределов штрафной со всей силы бахнул в створ – Рае не без труда отражает этот опасный удар.

    На этом первый тайм завершился, счет 1:0, полное доминирование сборной Испании.

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    2-й тайм

    Начало второго тайма, ожидаемо, осталось за игрокми сборной Испании, на 47-й минуте пошел навес с левого фланга на линию вратарской площади, Хоселу выиграл позицию и слету пробил в ближнюю «девятку», но мяч пролетел немного выше.

    Следующие 20 минут матча прошли в полном доминировании игроков сборной Испании, которые полностью контролировали ход встречи, при это не форсируя ход матча, опасные подходы к воротам Албанцев были, но до сто процентных голевых моментов не доходило.

    На 64-й минуте «Стандарт» Албании из глубины, навес в штрафную, где мяч приземлился в ноги к Армандо. Нападающий бьет в ближний угол – спасает оборона. Уходит на корнер.

    На 78-й минуте быстрая атака Албании. Ходжа отыграл в центр, а там Бериша пробивал метров с 25. Два рикошета чуть не смутили Райю, но Давид отреагировал, переместился и снаряд забрал, спасая свою команду от углового.

    На 83-й минуте перехват у своей штрафной привел к контратаке Албанцев. Вроде как неплохо разбегались балканцы, но намудрил Ходжа, который в завершении атаки с левого края владений Райи запустил мяч в небеса.

    В оставшиеся минуты матча эпизодов для взятия ворот не было ни у одной из команд, матч завершен, счет 1:0.

    Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

    Албания-Испания обзор матча 24 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.06.2024 23:54
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