Бубнов назвал лучшую команду Евро-2024 по игре

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре сборной Испании с Албанией (1:0) и подвел итог выступлений подопечных Луиса де ла Фуэнте на групповом этапе Евро-2024.

«Испания перед последним туром группового этапа уже обеспечила себе выход в плей-офф. Де ла Фуэнте правильно сделал, что дал отдохнуть в плотном расписании турнира основному составу.

В отличие от Нагельсманна, который гонял более возрастную основу в ничего не решающем матче, главный тренер испанцев решил сэкономить силы лидеров на плей-офф. Это может иметь решающее значение.

Впереди ещe несколько игр группового этапа, но однозначно лучшие по игре на этом турнире – это испанцы. Уверенная игра позволит получить им в 1/8 финала проходных соперников. А дальше покажет время, но команда постепенно превращается в главного фаворита Евро-2024», – написал Бубнов.