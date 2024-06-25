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    Бубнов назвал лучшую команду Евро-2024 по игре

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре сборной Испании с Албанией (1:0) и подвел итог выступлений подопечных Луиса де ла Фуэнте на групповом этапе Евро-2024.

    «Испания перед последним туром группового этапа уже обеспечила себе выход в плей-офф. Де ла Фуэнте правильно сделал, что дал отдохнуть в плотном расписании турнира основному составу.

    В отличие от Нагельсманна, который гонял более возрастную основу в ничего не решающем матче, главный тренер испанцев решил сэкономить силы лидеров на плей-офф. Это может иметь решающее значение.

    Впереди ещe несколько игр группового этапа, но однозначно лучшие по игре на этом турнире – это испанцы. Уверенная игра позволит получить им в 1/8 финала проходных соперников. А дальше покажет время, но команда постепенно превращается в главного фаворита Евро-2024», – написал Бубнов.

    • Испания одержала три победы в трех матчах с общим счетом 5:0.
    • 30 июня в 1/8 финала команда сыграет c одной из сборных, занявших третьи места в группах.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1719309659
    Группа смерти по именам ею не получилась, хорваты перезагружаются, как и итальянцы. С Албанией все и так понятно было. Немцев тоже хвалили по двум играм, а потом попались швейцарцы.
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    evgevg13
    1719311162
    Ну да, ну да
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