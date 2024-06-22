72-летний Федор Конюхов заявил, что он превосходит российских футболистов в физической готовности

Легендарный российский путешественник Федор Конюхов считает, что он превосходит футболистов в физической подготовке.

– Вы сейчас отправляетесь в новое путешествие, снова будете покорять Арктику. Кого из спортсменов взяли бы с собой?

– Да никого, Боже ты мой! Я им что, смерти желаю? Они же все худосочные! Однажды где-то на краю пустыни я пересекся с нашими футболистами. И вот так получилось, что на спор мы решили взбежать на бархан, на котором флагшток стоял. Так вот я на вершину взлетел легко, хотя мне уже 73-й год идет, а они не смогли! И это профессиональные спортсмены! Ужас просто.