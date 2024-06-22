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    • 72-летний Федор Конюхов заявил, что он превосходит российских футболистов в физической готовности

    72-летний Федор Конюхов заявил, что он превосходит российских футболистов в физической готовности

    Легендарный российский путешественник Федор Конюхов считает, что он превосходит футболистов в физической подготовке.

    – Вы сейчас отправляетесь в новое путешествие, снова будете покорять Арктику. Кого из спортсменов взяли бы с собой?

    – Да никого, Боже ты мой! Я им что, смерти желаю? Они же все худосочные! Однажды где-то на краю пустыни я пересекся с нашими футболистами. И вот так получилось, что на спор мы решили взбежать на бархан, на котором флагшток стоял. Так вот я на вершину взлетел легко, хотя мне уже 73-й год идет, а они не смогли! И это профессиональные спортсмены! Ужас просто.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    nik55
    1719070029
    кто похвалит если не сам себя-----через год скажет что бегает быстрее марафонцев
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    Цугундeр
    1719070504
    А 71-летнего президента на руках сможешь завалить ,дядь Федя ? ) Блин ,сколько живу , уже самому сдохнуть пора .,а этот пилигрим всё где-то выёживается...))
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    ...короче
    1719070660
    ...монстрищщще!)...
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