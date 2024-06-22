Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Шотландия – Венгрия: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 23 июня

    В воскресенье, 23 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Шотландии и Венгрии. Матч группы А состоится в Штутгарте, начало – в 22:00 (мск).

    Шотландия

    В матче открытия Евро-2024 сборная Шотландии по всем статьям проиграла хозяевам турнира, немцам – 1:5. Во 2-м туре команда Стива Кларка частично реабилитировалась и сыграла вничью со сборной Швейцарии – 1:1.

    На 13-й минуте шотландец Мактоминей открыл счет, на 26-й Шакири забил ответный мяч за швейцарцев. На 33-й минуте Ндойе снова забил за сборную Швейцарии, но гол отменили из-за офсайда.

    Шотландия с 1 очком занимает 3-е место в группе A.

    Венгрия

    В первом туре групповой стадии Евро-2024 подопечные Марко Росси проиграли сборной Швейцарии – 1:3. Во второй игре венгры уступили сборной Германии – 0:2. За немцев забивали Мусиала (22-я минута) и Гюндоган (67).

    Венгрия с 0 очков замыкает квартет A.

    Статистика и цифры

    В своей истории сборные Шотландии и Венгрии встречались только в товарищеских матчах. В XXI веке команды провели 2 матча и обменялись победами:

    • 27.03.18 Венгрия – Шотландия – 0:1;
    • 18.08.04 Шотландия – Венгрия – 0:3.

    Прогноз

    Только победа оставляет каждой сборной шансы на выход в плей-офф. Особенно это актуально для венгров, которые еще не набрали ни одного очка. Но команды вряд ли полетят вперед без оглядки. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.15.

    Новости по теме
    Где смотреть матч Шотландия – Венгрия: во сколько прямая трансляция матча, 23 июня 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+