В воскресенье, 23 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Шотландии и Венгрии. Матч группы А состоится в Штутгарте, начало – в 22:00 (мск).

Шотландия

В матче открытия Евро-2024 сборная Шотландии по всем статьям проиграла хозяевам турнира, немцам – 1:5. Во 2-м туре команда Стива Кларка частично реабилитировалась и сыграла вничью со сборной Швейцарии – 1:1.

На 13-й минуте шотландец Мактоминей открыл счет, на 26-й Шакири забил ответный мяч за швейцарцев. На 33-й минуте Ндойе снова забил за сборную Швейцарии, но гол отменили из-за офсайда.

Шотландия с 1 очком занимает 3-е место в группе A.

Венгрия

В первом туре групповой стадии Евро-2024 подопечные Марко Росси проиграли сборной Швейцарии – 1:3. Во второй игре венгры уступили сборной Германии – 0:2. За немцев забивали Мусиала (22-я минута) и Гюндоган (67).

Венгрия с 0 очков замыкает квартет A.

Статистика и цифры

В своей истории сборные Шотландии и Венгрии встречались только в товарищеских матчах. В XXI веке команды провели 2 матча и обменялись победами:

27.03.18 Венгрия – Шотландия – 0:1;

18.08.04 Шотландия – Венгрия – 0:3.

Прогноз

Только победа оставляет каждой сборной шансы на выход в плей-офф. Особенно это актуально для венгров, которые еще не набрали ни одного очка. Но команды вряд ли полетят вперед без оглядки. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.15.