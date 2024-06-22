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    Швейцария – Германия: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 23 июня

    В воскресенье, 23 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Швейцарии и Германии. Матч группы А состоится во Франкфурте, начало – в 22:00 (мск).

    Швейцария

    В матче 1-го тура команда Мурата Якина нанесла поражение сборной Венгрии – 3:1. Во 2-й игре швейцарцы сыграли вничью со сборной Шотландии – 1:1.

    Шотландцы забили первыми – на 13-й минуте отличился Мактоминей. Но на 26-й швейцарец Шакири сравнял счет. На 33-й минуте мяч снова оказался в воротах шотландцев стараниями Ндойе, но гол был отменен из-за офсайда.

    Швейцария занимает 2-е место в группе A с 4 очками.

    Германия

    В 1-м туре групповой стадии Евро-2024 сборная Германии уверенно переиграла шотландцев – 5:1, а во второй встрече разобралась с Венгрией – 2:0. Мусиала на 22-й минуте открыл счет в матче, а на 67-й минуте Гюндоган удвоил преимущество немцев.

    Германия c 6 очками возглавляет группу А.

    Статистика и цифры

    В 2 последних очных матчах команды сыграли вничью (обе встречи – в Лиге наций):

    • 13.10.20 Германия – Швейцария – 3:3;
    • 06.09.20 Швейцария – Германия – 1:1.

    Ранее в XXI веке команды проводили только товарищеские поединки, в которых Германия добыла 3 победы при 1 ничьей и 1 поражении.

    Прогноз

    Ничья вполне устроит обе команды – при таком исходе они выйдут в плей-офф. Но мы полагаем, что немцы при своих болельщиках не станут валять дурака. Наш прогноз – ИТБ 2 (1,5) с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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