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    • Бубнов назвал стратегическую ошибку тренера сборной Германии

    Бубнов назвал стратегическую ошибку тренера сборной Германии

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче Швейцария – Германия (1:1), который прошел 23 июня на Евро-2024.

    «Перед игрой я думал, что Юлиан Нагельсманн будет ротировать состав. Не из-за того, что здесь всe решено, хотя в любом случае Германия выходила в плей-офф. Просто нужно было дать отдых лидерам. У Рюдигера, Крооса, Гюндогана был тяжелый сезон в еврокубках, а они игроки немолодые. Мусиала выкладывался по полной в двух матчах.

    Некоторых просто можно было поменять: тот же Виртц, кроме гола, ничем себя не проявил, Хавертц тоже слабо отыграл. Да и Нойеру можно было просто дать отдых, выпустив Тер Штегена.

    Скамейка у Германии не слабее старта, уж вничью, как этот состав, могла бы точно сыграть. Игроки свежее, да и с мотивацией у них точно нет проблем. В результате Нагельсманн всe равно прибегнул к заменам, чтобы спастись. Но как игра развивалась, менять футболистов надо было ещe в перерыве.

    Команде не хватало свежести, а значит, и скорости. Играли медленно, как по болоту ходили. Хочется спросить, для чего ты так упирался с основным составом, чего боялся? Проиграть швейцарцам?

    На мой взгляд, Нагельсманн сделал стратегическую ошибку, не дав лидерам отдохнуть. Он молодой тренер и, пожалуй, ещe не слишком опытный для работы со сборной. Немцы не ожидали, что швейцарцы начнут так играть, прессовать с первых минут.

    Первый тайм вообще проиграли, Швейцария действовала нагло, немецкие футболисты просто опешили. Может, у них действительно сил не хватало, включиться не могли. Добавить в темпе получилось только после замен. По качеству это была у них худшая игра на Евро-2024, особенно до перерыва. С такой игрой им будет тяжело в плей-офф, возможно, даже в 1/8 финала», – написал Бубнов.

    • В 1/8 финала Швейцария сыграет с Италией.
    • Германия встретится с командой, которая займет второе место в группе C.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (3)
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    БАЗАРА НЕТ
    1719291198
    Может так а может и не так! Немцы всегда так играют то выносят то еле вничью! Посмотрим
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    Алексей З
    1719292094
    Не стоит сильно переоценивать немцев. Шотландия и венгры очень слабы , а вот с швейцарами уже нет такого преимущества. По плотнее с Кроссом сыграли и в развитии уже проблемы. Гюндоган и Виртц пропадают, а Хаверц просто выпадает. На скамейке один форвард и он должен быть в основе, всё остальное лирика от Бубнова
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    BlackMurder
    1719292386
    Не, его канешь слово весткое))) только один момент,а зачем немцам рвать задницу?
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