Нагельсман прокомментировал спасенную ничью Германии со Швейцарией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги матча со Швейцарией.

Команды сыграли вничью 1:1 в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Немцы ушли от поражения благодаря голу на 92-й минуте.

Обе сборные пробились в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Мы разбудили стадион, сравняв счет. Со Швейцарией было некомфортно играть, соперник действовал очень агрессивно.

В целом мы хорошо оборонялись на протяжении длительных отрезков и многое предпринимали после пропущенного гола.

Мы много рисковали и в итоге заслужили очко», – сказал Нагельсман.