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    • Нагельсман прокомментировал спасенную ничью Германии со Швейцарией

    Нагельсман прокомментировал спасенную ничью Германии со Швейцарией

    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги матча со Швейцарией.

    • Команды сыграли вничью 1:1 в 3-м туре группового этапа Евро-2024.
    • Немцы ушли от поражения благодаря голу на 92-й минуте.
    • Обе сборные пробились в 1/8 финала чемпионата Европы.

    «Мы разбудили стадион, сравняв счет. Со Швейцарией было некомфортно играть, соперник действовал очень агрессивно.

    В целом мы хорошо оборонялись на протяжении длительных отрезков и многое предпринимали после пропущенного гола.

    Мы много рисковали и в итоге заслужили очко», – сказал Нагельсман.

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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