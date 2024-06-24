Нагельсман прокомментировал спасенную ничью Германии со Швейцарией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги матча со Швейцарией.
- Команды сыграли вничью 1:1 в 3-м туре группового этапа Евро-2024.
- Немцы ушли от поражения благодаря голу на 92-й минуте.
- Обе сборные пробились в 1/8 финала чемпионата Европы.
«Мы разбудили стадион, сравняв счет. Со Швейцарией было некомфортно играть, соперник действовал очень агрессивно.
В целом мы хорошо оборонялись на протяжении длительных отрезков и многое предпринимали после пропущенного гола.
Мы много рисковали и в итоге заслужили очко», – сказал Нагельсман.