Сборные Швейцарии и Германией сыграли вничью в рамках 3 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.

1-й тайм

Начало матча прошло с преимуществом игроков сборной Германии, на 3-й минуте Кроос с правого фланга навесил с углового, а Хаверц, опередив Аканджи, пробил головой с 7 метров, но Зоммер уверенно выловил мяч.

Следующие 15 минут матч проходил в спокойном темпе, немного больше времени мячом владели игроки сборной Германии, при этом моменты не создавали.

На 17-й минуте ошибается Зоммер, пропустив издали после удара от Андриха. Миттельштадт с левого фланга прострелил в штрафную площадь, где Эбишер опередил Мусиалу, но атака Германии продолжилась. В итоге Вирц слева покатил на Андриха, который с 23 метров пробил в ближний угол, а там сплоховал Зоммер, пустив мяч в ворота, но гол был отменен после просмотра ВАР.

На 28-й минуте Фройлер, зацепившись за передачу, слева ворвался в штрафную площадь и затем прострелил на Ндоя, который в касание переправил мяч в ворота, счет стал 1:0 в пользу Швейцарии. Сразу после этого Ндой мог делать дубль! С 15 метров он пробил в сантиметрах от дальней штанги.

Смотреть гол Ндойя.

Следующая 10 минутка была полностью под контролем сборной Германии, которые имели подходы к воротам, но реально опасных моментов создать не могли, Швейцарцы очень хорошо оборонялись.

На 42-й минуте Вирц и Кроос разыграли угловой на левом фланге, затем Мусиала, раскачав соперника, слева ворвался в штрафную площадь, а затем Кроос навесил на дальнюю штангу, где Рюдигер вообще без помех бил головой с 6 метров, но мяч пролетел мимо ближнего угла. Через минуту еще момент у Германии, удалась Бундестим быстрая атака по центру. В итоге Мусиала покатил в штрафную площадь на Хаверца, который с 15 метров пробил выше ворот.

Последние минуты тайма прошли без опасных эпизодов, счет 1:0.

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2-й тайм

Начало втрого тайма активно начали Швейцарцы, на 47-й минуте Эмболо протащил он мяч в чужую штрафную площадь, но там затянул с ударом – в итоге Та и Андрих окружили соперника, не позволив ему пробить с 14 метров.

На 50-й минуте Вирц от центрального круга шведой вырезал роскошную передачу на Мусиалу, который с 16 метров плотно пробил, но Зоммер отбил мяч кулаками. Затем Гюндоган с 14 метров в касание добивал, но отправить мяч в ворота ему не удалось.

На 54-й минуте Рюдигер со своей половины поля выдал классную длинную передачу, а затем Кроос с 18 метров нанес плотны удар. Зоммер замер на месте и лишь наблюдал, как мяч пролетел рядом со штангой.

Следующие 15 минуте проходили с преимущество сборной Германии, которая владеля мячом, но взломать оборону Швейцарии не удавалось, очень грамотно и хладнокровно оборонялись футболисты.

На 70-й минуте супермомент у Германии, вирц в штрафной площади раскачал соперника и справа прострелил. Затем Киммих бил с угла вратарской, но Аканджи в подкате здорово накрыл! А после этого был шанс у Байера с линии вратарской добить, но, находясь в объятиях соперника, попасть по мячу ему не удалось. На 73-й минуте Гюндоган потерял мяч на своей половине поля, после чего Дуа пробил с 18 метров, но Нойер спокойно выловил мяч.

На 82-й минуте Кроос с левого фланга со штрафного выполнил полуудар-полуподачу, закручивая в дальний угол мяч, который Зоммер выбил кулаком. А затем Сане в штрафной площади подстроился под отскок, но с 14 метров слета пробил мимо дальней девятки.

На 85-й минуте Варгас забивает! Но арбитр сразу же отменил взятие ворота, зафиксировав оффсайд! Была контратака в исполнении швейцарцев, которые вывалились четыре в два! В итоге Варгас под углом выбежал один на один с вратарем и здорово пробил впритирку с дальней штангой, но Орсато зафиксировал оффсайд у Варгаса.

На 87-й минуте Перекладина! Кроос с правого фланга навесил с углового, а Хаверц замыкал головой, послав по дуге мяч, который сверху опустился на перекладину и улетел за пределы поля.

На 88-й минуте еще одна контратака Швейцарии! Разогнали ее Амдуни и Варгас, после чего Джака с 23 метров нанес роскошный обводящий удар под ближнюю штангу, но Нойер в красивом прыжке отбил.

На 92-й минуте все-таки додавили немцы соперников! В результате позиционной атаки Раум с левого фланга здорово навесил в штрафную площадь, а там Фуллкруг с 6 метров головой здорово пробил в дальний угол без шансов для Зоммера, который просто замер на месте, счет 1:1.

Смотреть гол Фуллкруга.

Итог матча 1:1.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.