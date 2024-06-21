В субботу, 22 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Грузии и Чехии. Матч группы F состоится в Гамбурге, начало – в 16:00 (мск).

Грузия

В отборочной группе к Евро-2024 сборная Грузии финишировала 4-й. В раунде плей-офф грузины переиграли Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, пен.4:2) и впервые в истории вышли в финальную часть соревнований.

В матче 1-го тура группы F команда Вилли Саньоля проиграла сборной Турции со счетом 1:3. Мюлдюр на 25-й минуте открыл счет, но Микаутадзе на 32-й сравнял. На 65-й минуте Гюлер снова вывел турков вперед, а на 7-й компенсированной Актюркоглу установил окончательный результат.

Грузия занимает 4-е место в группе.

Чехия

Сборная Чехии заняла 2-е место в отборочной группе. В первом туре групповой стадии Евро-2024 команда Ивана Гашека уступила Португалии – 1:2.

На 62-й минуте за чехов забил Провод, но на 69-й минуте случился автогол в исполнении Гранача, и счет сравнялся. Победу португальцам принес Консейсау на 2-й компенсированной минуте.

Чехия находится на 3-м месте в квартете F.

Статистика и цифры

Между собой команды не встречались.

Прогноз

Грузины и чехи неплохо проявили себя в 1-м туре, но для набора очков этого не хватило. Теперь команды обязаны играть на победу в туре №2. Полагаем, что лучше с задачей набора 3 очков справятся более опытные подопечные Гашека. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.73.