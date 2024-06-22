Евро-2024. Грузия сыграла вничью с Чехией (1:1), набрав первое очко в истории турнира

Сборная Грузии не уступила Чехии во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Итоговый результат – ничья 1:1. На гол Жоржа Микаутадзе с пенальти ответил Патрик Шик.

Для грузинской сборной это первое набранное очко в истории чемпионата Европы. У чехов тоже один балл после двух туров.

В заключительном туре Грузия встретится с Португалией, а Чехия – с Турцией.

Евро-2024. Групповой этап. 2-й тур

Грузия – Чехия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Микаутадзе (с пенальти), 45+4; 1:1 – Шик, 59.

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