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    • Евро-2024. Грузия сыграла вничью с Чехией (1:1), набрав первое очко в истории турнира

    Евро-2024. Грузия сыграла вничью с Чехией (1:1), набрав первое очко в истории турнира

    Сборная Грузии не уступила Чехии во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

    Итоговый результат – ничья 1:1. На гол Жоржа Микаутадзе с пенальти ответил Патрик Шик.

    Для грузинской сборной это первое набранное очко в истории чемпионата Европы. У чехов тоже один балл после двух туров.

    В заключительном туре Грузия встретится с Португалией, а Чехия – с Турцией.

    Евро-2024. Групповой этап. 2-й тур

    Грузия – Чехия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Микаутадзе (с пенальти), 45+4; 1:1 – Шик, 59.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии (7)
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    Из Твери Леха
    1719068472
    Колхозная игра. Ни скоростей, ни исполнительского мастерства. Последний эпизод - тому подтверждение.
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    kirdykprishel
    1719068564
    Первое очко в истории турнира.Второй гол...Молодцы грузины
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    Spartak_forv@
    1719068666
    Неплохой матч.Намного интереснее всяких Франций с Нидерландами.Даже обидно немного за чехов,должны были закрывать игру в первом тайме.Мамардашвили и чипированный мяч делают больше работы,чем все полевые Грузии
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    ЗаЖиМ
    1719068688
    Чехи, столько ударов и х... Вратарь носатых, конечно, молодец
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    SPACE TRUCKIN
    1719068802
    ...грузины - еще более слабые,чем чехи....но на фарте и хорошей игре голкипера могли б и выиграть - в конце конечно момент запороли ппц...
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