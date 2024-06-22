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    Реакция Хвичи на ничью Грузии с Чехией

    Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о матче Евро-2024 против Чехии (1:1).

    «Я доволен результатом. Мы заработали первое очко, но также испытываем некоторое разочарование из-за того, что упустили шанс на последней минуте. Мы уважаем каждого соперника, но всегда хотим прогрессировать и постараемся использовать свой шанс в матче с Португалией.

    Мы знали, что Чехия физически очень сильная команда и почти все их атаки заканчиваются навесами, но чудесная игра Георгия Мамардашвили спасла нас от поражения. Мы рады, что у нас такой блестящий вратарь», – сказал Кварацхелия.

    • Это дебютный Евро для Грузии.
    • В 3-м туре команда сыграет с Португалией.
    • Для выхода в плей-офф необходима победа.

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    Источник: УЕФА

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