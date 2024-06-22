Реакция Хвичи на ничью Грузии с Чехией

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о матче Евро-2024 против Чехии (1:1).

«Я доволен результатом. Мы заработали первое очко, но также испытываем некоторое разочарование из-за того, что упустили шанс на последней минуте. Мы уважаем каждого соперника, но всегда хотим прогрессировать и постараемся использовать свой шанс в матче с Португалией.

Мы знали, что Чехия физически очень сильная команда и почти все их атаки заканчиваются навесами, но чудесная игра Георгия Мамардашвили спасла нас от поражения. Мы рады, что у нас такой блестящий вратарь», – сказал Кварацхелия.