Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, Глушенков перешел в «Зенит», «Спартак» рассматривает Кордобу и другие новости

Россия поднялась на две позиции в новом рейтинге ФИФА

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Сербия пригрозила сняться с Евро-2024

Кордоба может заменить Соболева в «Спартаке» – известны его требования по зарплате

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Сербия вырвала ничью у Словении на Евро-2024, Англия поделила очки с Данией, Испания победила Италию и досрочно вышла в плей-офф

Помазун из ЦСКА близок к переходу в «Атлетико»

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Опубликованы календарь чемпионата-2024/2025 и расписание группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России