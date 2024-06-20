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    «Химки» объявили об уходе Талалаева

    «Химки» сообщили о прекращении сотрудничества с тренерским штабом во главе с Андреем Талалаевым.

    «Тренерский штаб Андрея Талалаева покидает «Химки»!

    Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

    Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин.

    Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении.

    • В прошлом сезоне «Химки» заняли 1-е место в Первой лиге.
    • 51-летний Талалаев возглавлял клуб с апреля 2023 года.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации тренеру от клуба составит более 50 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал «Вместе за «Химки»»

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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1718903322
    Ура)) наконец то ) дождались
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    Цугундeр
    1718903362
    Слышится закадровый зловещий хохот Юрана... Пошли титры.
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