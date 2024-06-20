«Химки» объявили об уходе Талалаева

«Химки» сообщили о прекращении сотрудничества с тренерским штабом во главе с Андреем Талалаевым.

«Тренерский штаб Андрея Талалаева покидает «Химки»!

Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин.

Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении.