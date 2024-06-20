«Химки» объявили об уходе Талалаева

«Химки» сообщили о прекращении сотрудничества с тренерским штабом во главе с Андреем Талалаевым.
«Тренерский штаб Андрея Талалаева покидает «Химки»!
Наш футбольный клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.
Вместе с Андреем Талалаевым уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, массажист Марат Ишмурзин.
Благодарим за сотрудничество и достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении.
- В прошлом сезоне «Химки» заняли 1-е место в Первой лиге.
- 51-летний Талалаев возглавлял клуб с апреля 2023 года.
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации тренеру от клуба составит более 50 миллионов рублей.