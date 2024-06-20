«Спартак» рассматривает двух кандидатов на позицию левого защитника

«Спартак» рассматривает вариант с трансфером защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. По данным «РБ Спорт», москвичи намерены усилить левую бровку. При этом красно-белые пока не вступали в переговоры с игроком и его клубом.

Еще одним вариантом усиления является 24-летний Маркиньос из бывшего клуба нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича – «Ференцвароша». Но вариант с переходом бразильца маловероятен.