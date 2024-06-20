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    • «Спартак» рассматривает двух кандидатов на позицию левого защитника

    «Спартак» рассматривает двух кандидатов на позицию левого защитника

    «Спартак» рассматривает вариант с трансфером защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. По данным «РБ Спорт», москвичи намерены усилить левую бровку. При этом красно-белые пока не вступали в переговоры с игроком и его клубом.

    Еще одним вариантом усиления является 24-летний Маркиньос из бывшего клуба нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича – «Ференцвароша». Но вариант с переходом бразильца маловероятен.

    • 25-летний Тикниязн в прошлом сезоне сыграл 30 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 6 передач.
    • Маркиньос сыграл в прошлом сезоне в 48 встречах за «Ференцварош», отметился 7 голами и 10 передачами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии (4)
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    MazaiNN
    1718879910
    Вариант с Тикнизяном ещё менее вероятен.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718880586
    Они рассматривают, но ещё не вступили в переговоры! Хряки, такие они хряки! Будут долго искать, а в итоге подберут ахапку Угальд неликвидов. Гыгыгы
    Ответить
    Цугундeр
    1718881858
    Там Круговой , попав в столицу ,уже жало ромбиком держит..) А вы говорите..)
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    acor94
    1718882890
    Больше интересно, кто Пиняева у паровозов заберёт. Мы или Спартак?
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