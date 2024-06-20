РПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/2025

Российская Премьер-Лига обнародовала расписание матчей всех 30 туров на следующий сезон.
Чемпионат стартует в пятницу, 19 июля, а закончится 24 мая 2025 года.
1-й тур (19–22 июля)
«Ростов» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Акрон»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Пари НН» – «Рубин»
«Оренбург» – «Спартак»
«Химки» – «Динамо» (Махачкала)
2-й тур (26–29 июля)
«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» – «Локомотив»
«Факел» – «Акрон»
«Рубин» – «Зенит»
«Пари НН» – ЦСКА
«Оренбург» – «Ахмат»
«Химки» – «Спартак»
3-й тур (2–5 августа)
«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Факел» – «Краснодар»
«Рубин» – «Химки»
«Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
«Акрон» – «Динамо»
4-й тур (9–12 августа)
«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Рубин»
«Краснодар» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Факел»
«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
«Пари НН» – «Химки»
«Оренбург» – «Акрон»
5-й тур (16–19 августа)
«Ростов» – «Оренбург»
«Краснодар» – «Пари НН»
ЦСКА – «Локомотив»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Спартак»
«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»
«Акрон» – «Рубин»
«Химки» – «Зенит»
6-й тур (23–26 августа)
«Зенит» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Пари НН»
ЦСКА – «Акрон»
«Динамо» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Ростов»
«Ахмат» – «Химки»
«Факел» – «Оренбург»
«Рубин» – «Динамо» (Махачкала)
7-й тур (30 августа–1 сентября)
«Спартак» – «Рубин»
«Ростов» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Акрон»
«Пари НН» – «Зенит»
«Оренбург» – «Динамо»
«Химки» – ЦСКА
Международная пауза
2–10 сентября
8-й тур (13–16 сентября)
«Краснодар» – «Ростов»
ЦСКА – «Зенит»
«Динамо» – «Ахмат»
«Факел» – «Пари НН»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
«Акрон» – «Химки»
9-й тур (20–23 сентября)
«Зенит» – «Факел»
«Спартак» – «Динамо»
«Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Рубин» – ЦСКА
«Пари НН» – «Локомотив»
«Акрон» – «Краснодар»
«Химки» – «Оренбург»
10-й тур (27–30 сентября)
«Ростов» – «Акрон»
«Краснодар» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Химки»
ЦСКА – «Ахмат»
«Локомотив» – «Спартак»
«Факел» – «Рубин»
«Оренбург» – «Пари НН»
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо»
11-й тур (4–6 октября)
«Зенит» – «Оренбург»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Химки»
«Динамо» – ЦСКА
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» – «Ахмат»
«Акрон» – «Пари НН»
Международная пауза
7–15 октября
12-й тур (18–21 октября)
«Спартак» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Факел»
«Рубин» – «Динамо»
«Пари НН» – «Ростов»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
«Акрон» – «Зенит»
«Химки» – «Локомотив»
13-й тур (25–28 октября)
«Зенит» – «Локомотив»
«Ростов» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
ЦСКА – «Факел»
«Пари НН» – «Спартак»
«Оренбург» – «Рубин»
«Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
«Химки» – «Динамо»
14-й тур (1–4 ноября)
«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
«Краснодар» – «Оренбург»
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» – «Ростов»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Пари НН»
«Факел» – «Химки»
«Акрон» – «Крылья Советов»
15-й тур (8–10 ноября)
«Спартак» – «Акрон»
«Ростов» – «Химки»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Пари НН»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) – «Оренбург»
Международная пауза
11–19 ноября
16-й тур (22–25 ноября)
«Спартак» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Ростов»
«Факел» – «Динамо»
«Рубин» – «Акрон»
«Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» – «Зенит»
«Химки» – «Краснодар»
17-й тур (29 ноября–2 декабря)
«Зенит» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Пари НН»
«Краснодар» – «Спартак»
ЦСКА – «Рубин»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) – «Факел»
«Акрон» – «Оренбург»
18-й тур (6–9 декабря)
«Зенит» – «Акрон»
«Спартак» – «Пари НН»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Динамо» – «Химки»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Факел» – ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) – «Рубин»
Зимняя пауза
19-й тур (28 февраля–3 марта)
«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Динамо»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Рубин»
«Пари НН» – «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»
«Химки» – «Факел»
20-й тур (7–10 марта)
«Крылья Советов» – «Акрон»
ЦСКА – «Химки»
«Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» – «Ахмат»
«Факел» – «Зенит»
«Рубин» – «Спартак»
«Пари НН» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Ростов»
21-й тур (14–16 марта)
«Спартак» – «Зенит»
«Ростов» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Динамо»
«Рубин» – «Пари НН»
«Оренбург» – «Факел»
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Акрон» – ЦСКА
«Химки» – «Ахмат»
Международная пауза
18–27 марта
22-й тур (28–31 марта)
«Зенит» – «Рубин»
«Краснодар» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)
«Динамо» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Спартак»
«Акрон» – «Ростов»
«Химки» – «Пари НН»
23-й тур (4–7 апреля)
«Ростов» – «Спартак»
«Краснодар» – «Акрон»
«Крылья Советов» – «Рубин»
ЦСКА – «Динамо»
«Локомотив» – «Зенит»
«Факел» – «Ахмат»
«Пари НН» – «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) – «Химки»
24-й тур (11–14 апреля)
«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Пари НН» – «Динамо»
«Оренбург» – ЦСКА
«Акрон» – «Факел»
«Химки» – «Крылья Советов»
25-й тур (18–21 апреля)
«Зенит» – «Химки»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Рубин»
«Локомотив» – «Пари НН»
«Факел» – «Ростов»
«Оренбург» – «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» – «Спартак»
26-й тур (25–28 апреля)
«Спартак» – ЦСКА
«Ростов» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Зенит»
«Рубин» – «Факел»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
«Химки» – «Акрон»
27-й тур (2–5 мая)
«Зенит» – «Пари НН»
«Спартак» – «Факел»
«Краснодар» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – ЦСКА
«Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
«Химки» – «Ростов»
28-й тур (9–12 мая)
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Спартак»
«Факел» – «Локомотив»
«Рубин» – «Ростов»
«Пари НН» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Химки»
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
«Акрон» – «Ахмат»
29-й тур (16–19 мая)
«Ростов» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Динамо» – «Акрон»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
«Пари НН» – «Факел»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Химки» – «Рубин»
30-й тур (24 мая)
«Зенит» – «Ахмат»
«Спартак» – «Химки»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Пари НН»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Рубин» – «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
«Акрон» – «Локомотив»