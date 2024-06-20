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    РПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/2025

    Российская Премьер-Лига обнародовала расписание матчей всех 30 туров на следующий сезон.

    Чемпионат стартует в пятницу, 19 июля, а закончится 24 мая 2025 года.

    1-й тур (19–22 июля)

    «Ростов» – ЦСКА

    «Крылья Советов» – «Зенит»

    «Динамо» – «Факел»

    «Локомотив» – «Акрон»

    «Ахмат» – «Краснодар»

    «Пари НН» – «Рубин»

    «Оренбург» – «Спартак»

    «Химки» – «Динамо» (Махачкала)

    2-й тур (26–29 июля)

    «Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)

    «Крылья Советов» – «Ростов»

    «Динамо» – «Локомотив»

    «Факел» – «Акрон»

    «Рубин» – «Зенит»

    «Пари НН» – ЦСКА

    «Оренбург» – «Ахмат»

    «Химки» – «Спартак»

    3-й тур (2–5 августа)

    «Зенит» – «Ростов»

    «Спартак» – «Крылья Советов»

    ЦСКА – «Оренбург»

    «Ахмат» – «Локомотив»

    «Факел» – «Краснодар»

    «Рубин» – «Химки»

    «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»

    «Акрон» – «Динамо»

    4-й тур (9–12 августа)

    «Зенит» – «Динамо»

    «Спартак» – «Ахмат»

    «Ростов» – «Рубин»

    «Краснодар» – ЦСКА

    «Крылья Советов» – «Факел»

    «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)

    «Пари НН» – «Химки»

    «Оренбург» – «Акрон»

    5-й тур (16–19 августа)

    «Ростов» – «Оренбург»

    «Краснодар» – «Пари НН»

    ЦСКА – «Локомотив»

    «Динамо» – «Крылья Советов»

    «Факел» – «Спартак»

    «Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»

    «Акрон» – «Рубин»

    «Химки» – «Зенит»

    6-й тур (23–26 августа)

    «Зенит» – «Спартак»

    «Крылья Советов» – «Пари НН»

    ЦСКА – «Акрон»

    «Динамо» – «Краснодар»

    «Локомотив» – «Ростов»

    «Ахмат» – «Химки»

    «Факел» – «Оренбург»

    «Рубин» – «Динамо» (Махачкала)

    7-й тур (30 августа–1 сентября)

    «Спартак» – «Рубин»

    «Ростов» – «Факел»

    «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)

    «Локомотив» – «Краснодар»

    «Ахмат» – «Акрон»

    «Пари НН» – «Зенит»

    «Оренбург» – «Динамо»

    «Химки» – ЦСКА

    Международная пауза

    2–10 сентября

    8-й тур (13–16 сентября)

    «Краснодар» – «Ростов»

    ЦСКА – «Зенит»

    «Динамо» – «Ахмат»

    «Факел» – «Пари НН»

    «Рубин» – «Крылья Советов»

    «Оренбург» – «Локомотив»

    «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»

    «Акрон» – «Химки»

    9-й тур (20–23 сентября)

    «Зенит» – «Факел»

    «Спартак» – «Динамо»

    «Ростов» – «Динамо» (Махачкала)

    «Ахмат» – «Крылья Советов»

    «Рубин» – ЦСКА

    «Пари НН» – «Локомотив»

    «Акрон» – «Краснодар»

    «Химки» – «Оренбург»

    10-й тур (27–30 сентября)

    «Ростов» – «Акрон»

    «Краснодар» – «Зенит»

    «Крылья Советов» – «Химки»

    ЦСКА – «Ахмат»

    «Локомотив» – «Спартак»

    «Факел» – «Рубин»

    «Оренбург» – «Пари НН»

    «Динамо» (Махачкала) – «Динамо»

    11-й тур (4–6 октября)

    «Зенит» – «Оренбург»

    «Спартак» – «Ростов»

    «Краснодар» – «Химки»

    «Динамо» – ЦСКА

    «Локомотив» – «Крылья Советов»

    «Факел» – «Динамо» (Махачкала)

    «Рубин» – «Ахмат»

    «Акрон» – «Пари НН»

    Международная пауза

    7–15 октября

    12-й тур (18–21 октября)

    «Спартак» – «Краснодар»

    «Ахмат» – «Факел»

    «Рубин» – «Динамо»

    «Пари НН» – «Ростов»

    «Оренбург» – «Крылья Советов»

    «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА

    «Акрон» – «Зенит»

    «Химки» – «Локомотив»

    13-й тур (25–28 октября)

    «Зенит» – «Локомотив»

    «Ростов» – «Ахмат»

    «Крылья Советов» – «Краснодар»

    ЦСКА – «Факел»

    «Пари НН» – «Спартак»

    «Оренбург» – «Рубин»

    «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»

    «Химки» – «Динамо»

    14-й тур (1–4 ноября)

    «Зенит» – «Динамо» (Махачкала)

    «Краснодар» – «Оренбург»

    ЦСКА – «Спартак»

    «Динамо» – «Ростов»

    «Локомотив» – «Рубин»

    «Ахмат» – «Пари НН»

    «Факел» – «Химки»

    «Акрон» – «Крылья Советов»

    15-й тур (8–10 ноября)

    «Спартак» – «Акрон»

    «Ростов» – «Химки»

    «Крылья Советов» – ЦСКА

    «Динамо» – «Пари НН»

    «Локомотив» – «Факел»

    «Ахмат» – «Зенит»

    «Рубин» – «Краснодар»

    «Динамо» (Махачкала) – «Оренбург»

    Международная пауза

    11–19 ноября

    16-й тур (22–25 ноября)

    «Спартак» – «Локомотив»

    «Крылья Советов» – «Ахмат»

    ЦСКА – «Ростов»

    «Факел» – «Динамо»

    «Рубин» – «Акрон»

    «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)

    «Оренбург» – «Зенит»

    «Химки» – «Краснодар»

    17-й тур (29 ноября–2 декабря)

    «Зенит» – «Крылья Советов»

    «Ростов» – «Пари НН»

    «Краснодар» – «Спартак»

    ЦСКА – «Рубин»

    «Локомотив» – «Химки»

    «Ахмат» – «Динамо»

    «Динамо» (Махачкала) – «Факел»

    «Акрон» – «Оренбург»

    18-й тур (6–9 декабря)

    «Зенит» – «Акрон»

    «Спартак» – «Пари НН»

    «Ростов» – «Крылья Советов»

    «Краснодар» – «Локомотив»

    «Динамо» – «Химки»

    «Ахмат» – «Оренбург»

    «Факел» – ЦСКА

    «Динамо» (Махачкала) – «Рубин»

    Зимняя пауза

    19-й тур (28 февраля–3 марта)

    «Зенит» – ЦСКА

    «Спартак» – «Оренбург»

    «Ростов» – «Динамо»

    «Краснодар» – «Крылья Советов»

    «Ахмат» – «Рубин»

    «Пари НН» – «Акрон»

    «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»

    «Химки» – «Факел»

    20-й тур (7–10 марта)

    «Крылья Советов» – «Акрон»

    ЦСКА – «Химки»

    «Динамо» – «Динамо» (Махачкала)

    «Локомотив» – «Ахмат»

    «Факел» – «Зенит»

    «Рубин» – «Спартак»

    «Пари НН» – «Краснодар»

    «Оренбург» – «Ростов»

    21-й тур (14–16 марта)

    «Спартак» – «Зенит»

    «Ростов» – «Краснодар»

    «Локомотив» – «Динамо»

    «Рубин» – «Пари НН»

    «Оренбург» – «Факел»

    «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»

    «Акрон» – ЦСКА

    «Химки» – «Ахмат»

    Международная пауза

    18–27 марта

    22-й тур (28–31 марта)

    «Зенит» – «Рубин»

    «Краснодар» – «Факел»

    «Крылья Советов» – «Локомотив»

    ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)

    «Динамо» – «Оренбург»

    «Ахмат» – «Спартак»

    «Акрон» – «Ростов»

    «Химки» – «Пари НН»

    23-й тур (4–7 апреля)

    «Ростов» – «Спартак»

    «Краснодар» – «Акрон»

    «Крылья Советов» – «Рубин»

    ЦСКА – «Динамо»

    «Локомотив» – «Зенит»

    «Факел» – «Ахмат»

    «Пари НН» – «Оренбург»

    «Динамо» (Махачкала) – «Химки»

    24-й тур (11–14 апреля)

    «Зенит» – «Краснодар»

    «Спартак» – «Динамо» (Махачкала)

    «Ахмат» – «Ростов»

    «Рубин» – «Локомотив»

    «Пари НН» – «Динамо»

    «Оренбург» – ЦСКА

    «Акрон» – «Факел»

    «Химки» – «Крылья Советов»

    25-й тур (18–21 апреля)

    «Зенит» – «Химки»

    «Краснодар» – «Ахмат»

    ЦСКА – «Крылья Советов»

    «Динамо» – «Рубин»

    «Локомотив» – «Пари НН»

    «Факел» – «Ростов»

    «Оренбург» – «Динамо» (Махачкала)

    «Акрон» – «Спартак»

    26-й тур (25–28 апреля)

    «Спартак» – ЦСКА

    «Ростов» – «Локомотив»

    «Крылья Советов» – «Оренбург»

    «Динамо» – «Зенит»

    «Рубин» – «Факел»

    «Пари НН» – «Ахмат»

    «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»

    «Химки» – «Акрон»

    27-й тур (2–5 мая)

    «Зенит» – «Пари НН»

    «Спартак» – «Факел»

    «Краснодар» – «Рубин»

    «Крылья Советов» – «Динамо»

    «Локомотив» – «Оренбург»

    «Ахмат» – ЦСКА

    «Акрон» – «Динамо» (Махачкала)

    «Химки» – «Ростов»

    28-й тур (9–12 мая)

    ЦСКА – «Краснодар»

    «Динамо» – «Спартак»

    «Факел» – «Локомотив»

    «Рубин» – «Ростов»

    «Пари НН» – «Крылья Советов»

    «Оренбург» – «Химки»

    «Динамо» (Махачкала) – «Зенит»

    «Акрон» – «Ахмат»

    29-й тур (16–19 мая)

    «Ростов» – «Зенит»

    «Крылья Советов» – «Спартак»

    «Динамо» – «Акрон»

    «Локомотив» – ЦСКА

    «Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)

    «Пари НН» – «Факел»

    «Оренбург» – «Краснодар»

    «Химки» – «Рубин»

    30-й тур (24 мая)

    «Зенит» – «Ахмат»

    «Спартак» – «Химки»

    «Краснодар» – «Динамо»

    ЦСКА – «Пари НН»

    «Факел» – «Крылья Советов»

    «Рубин» – «Оренбург»

    «Динамо» (Махачкала) – «Ростов»

    «Акрон» – «Локомотив»

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии (2)
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    Vratarь
    1718915754
    То есть, ребят, мы с вами помрём, а в футбол так и останется зимним видом спорта...
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    fakeid
    1718916008
    нахера в 26 туре спартак-цска и динамо-зенит? разносить нужно такие матчи. хотя, если один будет в субботу, другой в воскресенье - то ок.
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