Талалаев объяснил свой уход из «Химок»

Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев назвал причину своей отставки.

«Кто хочет действительно понять причины произошедшего, пусть внимательно прочитает мое интервью «Матч ТВ» от 11 июня. Думаю, я там четко разложил всe по полочкам.

Также сегодня по интернету разошлась якобы моя цитата одному из информационных агентств. Хотел бы сказать отдельно: это – бред больной собаки и выдумка человека, который цитату использовал.

Решение об отставке стало для нашего тренерского штаба полной неожиданностью. После того как мы вывели «Химки» в РПЛ с первого места, готовились вместе с командой сделать еще один шаг вперед. К сожалению, нам этого сделать не дали», – сказал Талалаев.