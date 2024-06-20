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    Талалаев объяснил свой уход из «Химок»

    Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев назвал причину своей отставки.

    «Кто хочет действительно понять причины произошедшего, пусть внимательно прочитает мое интервью «Матч ТВ» от 11 июня. Думаю, я там четко разложил всe по полочкам.

    Также сегодня по интернету разошлась якобы моя цитата одному из информационных агентств. Хотел бы сказать отдельно: это – бред больной собаки и выдумка человека, который цитату использовал.

    Решение об отставке стало для нашего тренерского штаба полной неожиданностью. После того как мы вывели «Химки» в РПЛ с первого места, готовились вместе с командой сделать еще один шаг вперед. К сожалению, нам этого сделать не дали», – сказал Талалаев.

    • 11 июня тренер говорил, что не хочет собирать в «Химках» команду «сытых миллионеров».
    • В подмосковном клубе Талалаева сменил испанец Франк Артига.

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    Источник: «Матч ТВ»

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