Помазун из ЦСКА близок к переходу в «Атлетико»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу в «Атлетико». Об этом сообщил журналист Тибо Везирян. Мадридцы рассматривают игрока в качестве дублера для основнго голкипера Яна Облака.
Однако, по данным «Чемпионата», представленная информация не соответствует действительности.
- В минувшем сезоне 27-летний Помазун выступал в «Урале» на правах аренды.
- Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл на ноль.
- Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 2 миллиона евро.