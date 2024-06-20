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    Помазун из ЦСКА близок к переходу в «Атлетико»

    Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу в «Атлетико». Об этом сообщил журналист Тибо Везирян. Мадридцы рассматривают игрока в качестве дублера для основнго голкипера Яна Облака.

    Однако, по данным «Чемпионата», представленная информация не соответствует действительности.

    • В минувшем сезоне 27-летний Помазун выступал в «Урале» на правах аренды.
    • Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл на ноль.
    • Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии (4)
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    ...короче
    1718898365
    ...холодный пот прошиб от заголовка). Но... Это не оно!)...
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    Цугундeр
    1718899535
    Они вааапще-то Васютина хотели.. А это -так , провокация от Чемпа . (чтобы наш любимый сайт подставить.))
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