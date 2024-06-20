Помазун из ЦСКА близок к переходу в «Атлетико»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу в «Атлетико». Об этом сообщил журналист Тибо Везирян. Мадридцы рассматривают игрока в качестве дублера для основнго голкипера Яна Облака.

Однако, по данным «Чемпионата», представленная информация не соответствует действительности.