Россия поднялась на две позиции в новом рейтинге ФИФА

ФИФА обновила всемирный рейтинг мужских сборных. Первую позицию по-прежнему занимает сборная Аргентины. В первой десятке в сравнении с предыдущим рейтингом произошли только два изменения: Бразилия опередила Англию, а Хорватия – Италию.

Россия поднялась на 33-е место с 35-го – позади остались Катар и Нигерия. В этом месяце подопечные Валерия Карпина обыграли в товарищеском матче Беларусь (4:0) в Минске.