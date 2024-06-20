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    Россия поднялась на две позиции в новом рейтинге ФИФА

    ФИФА обновила всемирный рейтинг мужских сборных. Первую позицию по-прежнему занимает сборная Аргентины. В первой десятке в сравнении с предыдущим рейтингом произошли только два изменения: Бразилия опередила Англию, а Хорватия – Италию.

    Россия поднялась на 33-е место с 35-го – позади остались Катар и Нигерия. В этом месяце подопечные Валерия Карпина обыграли в товарищеском матче Беларусь (4:0) в Минске.

    • Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
    • В рейтинге не учтены матчи текущих финальных турниров чемпионата Европы, Кубка Америки и Кубка наций Океании.
    • Следующее обновление рейтинга ожидается 18 июля.

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    Источник: официальный сайт ФИФА

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    Комментарии (7)
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    ...короче
    1718875543
    ...сидя на берегу ждём , кода проплывут мимо нас все, кто был рейтингом выше, глядишь и до десятки доберёмся)...
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    Semenycch
    1718875630
    Хорватия на 9-ом месте? Они там в ФИФА вообще с ума сошли? Эта команда хромых пенсионеров еле ноги передвигает на ЧЕ!
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    Semenycch
    1718875725
    Конфуции: Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага.
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1718876592
    Для сравнения. 1993 г. - 7 место 1994 г. - 12 место 1995 г. - 5 место 1996 г. - 3 место 1997 г. - 5 место 1998 г. - 16 место 1999 г. - 18 место 2000 г. - 18 место 2001 г. - 18 место
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    VVM1964
    1718876602
    Еще десятка два игр с Белоруссией и Северной Кореей глядишь и в ТОП - 10 войдем !!! Экономика то у нас уже 4-ая, пора и футболу подтягиваться !!! )))
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    БАЗАРА НЕТ
    1718876867
    Круть )
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