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    Словения – Сербия: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 20 июня

    В четверг, 20 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Словении и Сербии. Игра группы C состоится в Мюнхене, начало – в 16:00 (мск).

    Словения

    Команда Матьяжа Кека заняла 2-е место в своей отборочной группе и квалифицировалась на ЧЕ. В 1-м туре группового этапа Евро-2024 Словения сыграла вничью с Данией, которой уступила 1-е место в отборочной группе – 1:1.

    На 17-й минуте датчанин Эриксен открыл счет, на 77-й минуте словенец Янза забил в ответ. Словения имеет 1 очко и делит 2-3 места с Данией.

    Сербия

    Сборная Сербии в отборочном турнире заняла 2-е место в группе, пропустив вперед Венгрию. В 1-м туре финальной стадии Евро-2024 команда Драгана Стойковича уступила Англии – 0:1.

    Пропустив гол от Беллингема на 13-й минуте, Сербия в дальнейшем показала достойную игру, но забить в ответ не смогла. Сербы занимают последнее место в квартете С.

    Статистика и цифры

    Результаты последних 5 очных матчей между сборными Сербии и Словении:

    • 12.06.22 Словения – Сербия – 2:2 (Лига наций);
    • 15.06.22 Сербия – Словения – 4:1 (Лига наций);
    • 11.10.11 Словения – Сербия – 1:0 (отбор Евро-2012);
    • 07.09.10 Сербия – Словения – 1:1 (отбор Евро-2012);
    • 18.08.04 Словения – Сербия – 1:1 (товарищеский матч).

    Прогноз

    Подопечным Кежа очки нужны больше, так как в последнем туре им играть против Англии. Но если сербы сыграют на том же уровне, что и против англичан, шансов у словенцев будет мало. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.85.

    Словения – Сербия: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 20 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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