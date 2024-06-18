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    • Прогноз на точный счет матча Шотландия – Швейцария, групповой этап Евро 2024, 19 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Шотландия – Швейцария, групповой этап Евро 2024, 19 июня 2024 года

    В среду, 19 июня, сборная Шотландии встретится со Швейцарией во втором туре группового этапа Евро 2024. Матч пройдет в рамках группы A на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кeльне и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Сборная Шотландии

    Статистика сборной Шотландии в последних пяти матчах:

    • забито голов: 12;
    • пропущено голов: 26;
    • среднее количество забитых голов за игру: 1.20;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 2.60;
    • среднее количество ударов по воротам: 11.00;
    • среднее количество ударов соперника: 10.80;
    • среднее количество ударов в створ: 2.60;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 5.10.

    Сборная Швейцарии

    Статистика сборной Швейцарии в последних пяти матчах:

    • забито голов: 17;
    • пропущено голов: 8;
    • среднее количество забитых голов за игру: 1.70;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;
    • среднее количество ударов по воротам: 14.20;
    • среднее количество ударов соперника: 7.90;
    • среднее количество ударов в створ: 4.80;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 2.20.

    Прогноз на точный счет матча Шотландия – Швейцария

    Швейцария – фаворит матча по мнению букмекеров. На победу подопечных Якина дают коэффициент 1.85.Что касается точного счета матча, то поставим на победу Швейцарии со скромным счетом 1:0 (коэфф 6.50)

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    Источник: «Бомбардир»

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