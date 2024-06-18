В среду, 19 июня, сборная Шотландии встретится со Швейцарией во втором туре группового этапа Евро 2024. Матч пройдет в рамках группы A на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кeльне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборная Шотландии

Статистика сборной Шотландии в последних пяти матчах:

забито голов: 12;

пропущено голов: 26;

среднее количество забитых голов за игру: 1.20;

среднее количество пропущенных голов за игру: 2.60;

среднее количество ударов по воротам: 11.00;

среднее количество ударов соперника: 10.80;

среднее количество ударов в створ: 2.60;

среднее количество ударов в створ соперника: 5.10.

Сборная Швейцарии

Статистика сборной Швейцарии в последних пяти матчах:

забито голов: 17;

пропущено голов: 8;

среднее количество забитых голов за игру: 1.70;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 14.20;

среднее количество ударов соперника: 7.90;

среднее количество ударов в створ: 4.80;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.20.

Прогноз на точный счет матча Шотландия – Швейцария

Швейцария – фаворит матча по мнению букмекеров. На победу подопечных Якина дают коэффициент 1.85.Что касается точного счета матча, то поставим на победу Швейцарии со скромным счетом 1:0 (коэфф 6.50)