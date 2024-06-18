В среду, 19 июня, сборная Шотландии встретится со Швейцарией во втором туре группового этапа Евро 2024. Матч пройдет в рамках группы A на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кeльне и начнется в 22:00 по московскому времени.
Сборная Шотландии
Статистика сборной Шотландии в последних пяти матчах:
- забито голов: 12;
- пропущено голов: 26;
- среднее количество забитых голов за игру: 1.20;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 2.60;
- среднее количество ударов по воротам: 11.00;
- среднее количество ударов соперника: 10.80;
- среднее количество ударов в створ: 2.60;
- среднее количество ударов в створ соперника: 5.10.
Сборная Швейцарии
Статистика сборной Швейцарии в последних пяти матчах:
- забито голов: 17;
- пропущено голов: 8;
- среднее количество забитых голов за игру: 1.70;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;
- среднее количество ударов по воротам: 14.20;
- среднее количество ударов соперника: 7.90;
- среднее количество ударов в створ: 4.80;
- среднее количество ударов в створ соперника: 2.20.
Прогноз на точный счет матча Шотландия – Швейцария
Швейцария – фаворит матча по мнению букмекеров. На победу подопечных Якина дают коэффициент 1.85.Что касается точного счета матча, то поставим на победу Швейцарии со скромным счетом 1:0 (коэфф 6.50)