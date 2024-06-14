В субботу, 15 июня, сборная Венгрии сыграет со Швейцарией в матче 1 тура группового этапа Евро 2024. Встреча пройдет в квартете А, начнется в 16:00 по московскому времени. Отметим, поединок проведут в Кельне на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион».

Венгрия

Сборная Венгрии в последних пяти матчах одержала четыре победы и один раз потерпела поражение:

08.06.24 Венгрия – Израиль 3:0;

04.06.24 Ирландия – Венгрия 2:1;

26.03.24 Венгрия – Косово 2:0;

22.03.24 Венгрия – Турция 1:0;

19.11.23 Венгрия – Черногория 3:1.

Подопечные Марко Росси вышли в финальную часть Евро 2024 с первого места в отборочной группе, обогнали Сербию на четыре балла.

Швейцария

Сборная Швейцарии в последних пяти матчах выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела поражение:

08.06.24 Швейцария – Австрия 1:1;

04.06.24 Швейцария – Эстония 4:0;

26.03.24 Ирландия – Швейцария 0:1;

23.03.24 Дания – Швейцария 0:0;

21.11.23 Румыния – Швейцария 1:0.

Подопечные Мурата Якина вышли в финальную часть Евро 2024 со второй строчки. Команда набрала 17 очков, упустила вперед Румынию, уступив балканской сборной на пять баллов.

Прогноз на матч Венгрия – Швейцария

В последних трех очных встречах команд трижды выиграла Швейцария:

07.10.17 Швейцария – Венгрия 5:2;

07.10.16 Венгрия – Швейцария 2:3;

14.02.02 Швейцария – Венгрия 2:1;

Букмекеры видят фаворитом сборную Швейцарии, однако в целом команды примерно одного уровня. Поставим на победу команды Якина или ничью (1.28).