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    • Германия – Шотландия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 14 июня

    Германия – Шотландия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 14 июня

    В пятницу, 14 июня, сборная Германии сыграет с Шотландией в матче 1 тура группового этапа Евро 2024. Встреча пройдет в квартете А, и состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене. Игру начнут в 22:00 по московскому времени.

    Германия

    Сборная Германии готовилась к домашнему чемпионату Европы через товарищеские матчи. Немцы в последних пяти матчах одержали три победы, по разу сыграли вничью и потерпели поражение:

    • 07.06.2024 Германия – Греция 2:1;
    • 03.06.2024 Германия – Украина 0:0;
    • 26.03.2024 Германия – Нидерланды 2:1;
    • 23.03.2024 Франция – Германия 0:2;
    • 21.11.2023 Австрия – Германия 2:0.

    Шотландия

    Сборная Шотландии в отборочном цикле заняла второе место в таблице, набрала 17 очков. В последних пяти играх команда выиграла одну встречу, по два раза сыграла вничью и потерпела поражение:

    • 07.06.2024 Шотландия – Финляндия 2:2;
    • 03.06.2024 Гибралтар – Шотландия 0:2;
    • 26.03.2024 Шотландия – Северная Ирландия 0:1;
    • 22.03.2024 Нидерланды – Шотландия 4:0;
    • 19.11.2023 Шотландия – Норвегия 3:3.

    Прогноз на матч Германия – Шотландия

    История очных встреч команд насчитывает 17 матчей, в трех последних встречах выиграла Германия:

    • 07.09.2015 Шотландия – Германия 2:3;
    • 07.09.2014 Германия – Шотландия 2:1;
    • 10.09.2003 Германия – Шотландия 2:1.

    В предстоящей встрече фаворит матча – сборная Германии. Поставим на победу хозяев поля (1.32).

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    Назначен комментатор на матч-открытие Евро-2024 1
    Источник: «Бомбардир»

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