В пятницу, 14 июня, сборная Германии сыграет с Шотландией в матче 1 тура группового этапа Евро 2024. Встреча пройдет в квартете А, и состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене. Игру начнут в 22:00 по московскому времени.
Германия
Сборная Германии готовилась к домашнему чемпионату Европы через товарищеские матчи. Немцы в последних пяти матчах одержали три победы, по разу сыграли вничью и потерпели поражение:
- 07.06.2024 Германия – Греция 2:1;
- 03.06.2024 Германия – Украина 0:0;
- 26.03.2024 Германия – Нидерланды 2:1;
- 23.03.2024 Франция – Германия 0:2;
- 21.11.2023 Австрия – Германия 2:0.
Шотландия
Сборная Шотландии в отборочном цикле заняла второе место в таблице, набрала 17 очков. В последних пяти играх команда выиграла одну встречу, по два раза сыграла вничью и потерпела поражение:
- 07.06.2024 Шотландия – Финляндия 2:2;
- 03.06.2024 Гибралтар – Шотландия 0:2;
- 26.03.2024 Шотландия – Северная Ирландия 0:1;
- 22.03.2024 Нидерланды – Шотландия 4:0;
- 19.11.2023 Шотландия – Норвегия 3:3.
Прогноз на матч Германия – Шотландия
История очных встреч команд насчитывает 17 матчей, в трех последних встречах выиграла Германия:
- 07.09.2015 Шотландия – Германия 2:3;
- 07.09.2014 Германия – Шотландия 2:1;
- 10.09.2003 Германия – Шотландия 2:1.
В предстоящей встрече фаворит матча – сборная Германии. Поставим на победу хозяев поля (1.32).