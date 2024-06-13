В пятницу, 14 июня, сборная Германии сыграет с Шотландией в матче 1 тура группового этапа Евро 2024. Встреча пройдет в квартете А, и состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене. Игру начнут в 22:00 по московскому времени.

Германия

Сборная Германии готовилась к домашнему чемпионату Европы через товарищеские матчи. Немцы в последних пяти матчах одержали три победы, по разу сыграли вничью и потерпели поражение:

07.06.2024 Германия – Греция 2:1;

03.06.2024 Германия – Украина 0:0;

26.03.2024 Германия – Нидерланды 2:1;

23.03.2024 Франция – Германия 0:2;

21.11.2023 Австрия – Германия 2:0.

Шотландия

Сборная Шотландии в отборочном цикле заняла второе место в таблице, набрала 17 очков. В последних пяти играх команда выиграла одну встречу, по два раза сыграла вничью и потерпела поражение:

07.06.2024 Шотландия – Финляндия 2:2;

03.06.2024 Гибралтар – Шотландия 0:2;

26.03.2024 Шотландия – Северная Ирландия 0:1;

22.03.2024 Нидерланды – Шотландия 4:0;

19.11.2023 Шотландия – Норвегия 3:3.

Прогноз на матч Германия – Шотландия

История очных встреч команд насчитывает 17 матчей, в трех последних встречах выиграла Германия:

07.09.2015 Шотландия – Германия 2:3;

07.09.2014 Германия – Шотландия 2:1;

10.09.2003 Германия – Шотландия 2:1.

В предстоящей встрече фаворит матча – сборная Германии. Поставим на победу хозяев поля (1.32).