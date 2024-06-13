«ПСЖ» хочет двух игроков «Краснодара», Бакаев может вернуться в «Спартак», где Месси завершит карьеру и другие новости

«Краснодар» хочет приобрести защитника сборной России – известна сумма возможного трансфера

Назван клуб, который возглавит Бердыев

Миранчук может сменить клуб в Серии A

«Спартак» заинтересован во вратарях сборных Казахстана и Ирана

В сделку по Соболеву могут включить еще одного игрока «Зенита»

ЦСКА зимой был готов вернуть Вагнера Лава – известна причина срыва трансфера

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«Зенит» готов отпустить Клаудиньо во «Фламенго», но с рядом условий

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«ПСЖ» может вслед за Сафоновым купить еще одного игрока «Краснодара»