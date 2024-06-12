ЦСКА зимой был готов вернуть Вагнера Лава – известна причина срыва трансфера

Инсайдер Иван Карпов объяснил, почему трансфер форварда Вагнера Лава в ЦСКА не состоялся зимой.

Сейчас 40-летний игрок выступает в бразильской Серии А за «Атлетико Гойяненсе».

В 5 матчах сезона у Вагнера 1 гол.

За ЦСКА Вагнер провел 259 матчей, забил 124 гола, сделал 53 ассиста.

«Зимой ЦСКА выходил с оффером для легенды вернуться в Россию и здесь повесить бутсы на гвоздь. Диалог между ними был, обсуждали варианты. Не договорились.

Вагнер хотел играть первую скрипку в команде и не планировал заканчивать с профессиональным футболом. А в ЦСКА его звали под красивые проводы летом. Мол, весной он как-то поможет, если получится, но главное, наконец-то вернется домой и далее прощание на «ВЭБ Арене». Но бразилец хотел контракт не на три месяца, да и финансовые ожидания агента были другого уровня: 1,5 миллиона евро за календарный год.

Это выходило за рамки клубного планирования по нападу и усложняло жизнь Владимиру Федотову. Статус Вагнера позволял не только просить соответствующую зарплату, но и рассчитывать на роль лидера. Добавить 40-летнего форварда в имеющуюся систему – не вписывалось в футбольную модель тренерского штаба. А держать на лавке футболиста столь высокого статуса, влияния и зарплаты – не комильфо.

В итоге вернуть Вагнера под красивый уход из футбола не получилось – слишком авантюрно все это выглядело. Но клуб выступал за, чтобы вторую часть сезона Лав провел на «ВЭБ Арене» и завершил карьеру именно в ЦСКА. Однако великий бразилец еще хотел поиграть и продолжает это делать на родине», – написал источник.