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    Список клубов, которым предложили Джикию

    Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия может оказаться в Турции. Игрока предложили местным клубам.

    «Среди них «Трабзонспор», «Бешикташ», «Касымпаша» и другие клубы из середины таблицы. Команды ответили, что могут предложить футболисту двухлетний контракт с окладом не выше 800 тысяч евро.

    Агенты озвучили условия футболисту и взяли время на размышление», – сообщил источник.

    • Джикия – воспитанник «Локомотива».
    • Москвичи отказались возвращать игрока.
    • На счету Джикии 45 матчей и 2 гола за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    алдан2014
    1718197723
    Исходя из количества клубов, Жора вообще ни кому не интересен. Обидно. Удивляет,как когда то неплохой защитник деградировал? Или за Жиго незаметны его ляпы были. Ведь как ушёл жиго,и Жорик стал не тот
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    ...короче
    1718198850
    ...до сентября мы здесь все охереем от чтения это желтизны...
    Ответить
    TIMOTHY
    1718199970
    А почему Торпедо Кутаиси им не интересуется кстати?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718203176
    Было же много предложений от московских клубов))
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