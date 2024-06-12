Список клубов, которым предложили Джикию

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия может оказаться в Турции. Игрока предложили местным клубам.

«Среди них «Трабзонспор», «Бешикташ», «Касымпаша» и другие клубы из середины таблицы. Команды ответили, что могут предложить футболисту двухлетний контракт с окладом не выше 800 тысяч евро.

Агенты озвучили условия футболисту и взяли время на размышление», – сообщил источник.