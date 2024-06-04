В рамках розыгрыша финальной части чемпионата Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, в группе С сыграют друг с другом сборные Англии, Дании, Сербии и Словении.
Букмекеры видят фаворитами квартета Англию и Данию – команды имеют хорошие шансы на выход из группы. Сербия, по оценке аналитиков БК, также может оказаться в плей-офф турнира. Ну а Словения – очевидный аутсайдер квартета.
Англия
Сборная Англии вышла с первого места в отборочной группе С. Команда выиграла шесть встреч, дважды сыграла вничью, забила 22 гола и пропустила только четыре мяча.
В трех последних встречах англичане сыграли вничью с Бельгией и Македонией, а также уступили Бразилии. В преддверии чемпионата Европы сборная Англии проведет товарищеские матчи с Боснией и Герцеговиной (3 июня), а также сыграет с Исландией (7 июня).
Дания
Датчане из своей отборочной группы вышли с первого места, имея в своем активе 22 очка. Коллектив выиграл семь встреч, в одном матче сыграл вничью и потерпел два поражения. Дания забила 19 голов и пропустила 10 мячей.
В трех последних матчах команда обыграла Фареры, сыграла вничью со Швейцарией и уступила Северной Ирландии. Дания в рамках подготовки к Евро2024 сыграет со сборными Швеции (5 июня) и Норвегии (8 июня).
Сербия
Сборная Сербии в отборочной группе набрала 14 очков и заняла второе место. Комада выиграла четыре встречи, в двух поединках сыграла вничью и потерпела два поражения. Сборная Сербии забила 15 голов и пропустила девять мячей.
В трех последних матчах сборная Сербии выиграла Кипр, уступила России и сыграла вничью с Болгарией. В товарищеских матчах перед Евро 2024 Сербия сыграет с Австрией (4 июня) и Швецией (8 июня).
Словения
Сборная Словении в отборочной группе заняла второе место и набрала 22 очка. Команда выиграла семь матчей, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Словения забила 20 голов и пропустила девять мячей.
В трех последних матчах команда обыграла Португалию и США, сыграла вничью с Мальтой.
Прогноз на победителя группы C
Англия – фаворит группы и главный претендент на выход в плей-офф с первой строчки. На втором месте идут Дания и Сербия, а вот в победу Словении в группе букмекеры не верят.
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Англия – победитель группы (1.60), выход в плей-офф (1.05);
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Дания – победитель группы (5.00), выход в плей-офф (1.38);
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Сербия – победитель группы (6.00), выход в плей-офф (1.47);
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Словения – победитель группы (10.00), выход в плей-офф (2.25).
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