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    Прогноз на выход из группы С на Евро-2024

    В рамках розыгрыша финальной части чемпионата Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, в группе С сыграют друг с другом сборные Англии, Дании, Сербии и Словении.

    Букмекеры видят фаворитами квартета Англию и Данию – команды имеют хорошие шансы на выход из группы. Сербия, по оценке аналитиков БК, также может оказаться в плей-офф турнира. Ну а Словения – очевидный аутсайдер квартета.

    Англия

    Сборная Англии вышла с первого места в отборочной группе С. Команда выиграла шесть встреч, дважды сыграла вничью, забила 22 гола и пропустила только четыре мяча.

    В трех последних встречах англичане сыграли вничью с Бельгией и Македонией, а также уступили Бразилии. В преддверии чемпионата Европы сборная Англии проведет товарищеские матчи с Боснией и Герцеговиной (3 июня), а также сыграет с Исландией (7 июня).

    Дания

    Датчане из своей отборочной группы вышли с первого места, имея в своем активе 22 очка. Коллектив выиграл семь встреч, в одном матче сыграл вничью и потерпел два поражения. Дания забила 19 голов и пропустила 10 мячей.

    В трех последних матчах команда обыграла Фареры, сыграла вничью со Швейцарией и уступила Северной Ирландии. Дания в рамках подготовки к Евро2024 сыграет со сборными Швеции (5 июня) и Норвегии (8 июня).

    Сербия

    Сборная Сербии в отборочной группе набрала 14 очков и заняла второе место. Комада выиграла четыре встречи, в двух поединках сыграла вничью и потерпела два поражения. Сборная Сербии забила 15 голов и пропустила девять мячей.

    В трех последних матчах сборная Сербии выиграла Кипр, уступила России и сыграла вничью с Болгарией. В товарищеских матчах перед Евро 2024 Сербия сыграет с Австрией (4 июня) и Швецией (8 июня).

    Словения

    Сборная Словении в отборочной группе заняла второе место и набрала 22 очка. Команда выиграла семь матчей, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Словения забила 20 голов и пропустила девять мячей.

    В трех последних матчах команда обыграла Португалию и США, сыграла вничью с Мальтой.

    Прогноз на победителя группы C

    Англия – фаворит группы и главный претендент на выход в плей-офф с первой строчки. На втором месте идут Дания и Сербия, а вот в победу Словении в группе букмекеры не верят.

    • Англия – победитель группы (1.60), выход в плей-офф (1.05);

    • Дания – победитель группы (5.00), выход в плей-офф (1.38);

    • Сербия – победитель группы (6.00), выход в плей-офф (1.47);

    • Словения – победитель группы (10.00), выход в плей-офф (2.25).

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2024 18:58
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