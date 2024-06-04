Мбаппе перешел в «Реал», ЦСКА уволил Федотова, «Зенит» нацелился на Соболева, Черчесов возглавил сборную Казахстана и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2024 01:22
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    Комментарии (1)
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    mamba9090909
    1717517934
    Зениту Соболев и даром не нужен. Хватит уже эту тухлятину разбрасывать по сайту.
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