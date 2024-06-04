Мбаппе перешел в «Реал», ЦСКА уволил Федотова, «Зенит» нацелился на Соболева, Черчесов возглавил сборную Казахстана и другие новости

Черчесов – новый главный тренер сборной Казахстана: все подробности назначения
Названы лучший игрок сезона в Лиге чемпионов и символическая сборная турнира
«Зенит» нацелился на Соболева – «Спартак» назвал цену на форварда
«Челси» объявил о назначении нового главного тренера
ЦСКА уволил Федотова без выплаты компенсации – известны инициаторы отставки тренера и его вероятный преемник
«Реал» объявил о переходе Мбаппе, который побил рекорд Месси – мадридцы собрали 3 из 5 самых дорогих футболистов мира
Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про деньги от «Краснодара»
«Зенит» получит рекордные призовые за сезон-2023/24: известна точная сумма
Миранчук может перейти из «Локомотива» в другой топ-клуб РПЛ
Абаскаль нашел новое место работы