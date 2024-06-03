«Спартак» назвал «Зениту» цену на Соболева

«Спартак» готов продать «Зениту» нападающего Александра Соболева.
Московский клуб может рассмотреть предложение в размере 20-22 миллионов евро плюс бонусы.
При этом спартаковцы не согласятся на разбивку платежей. Также потенциальный трансфер должны одобрить сам игрок и новый главный тренер Деян Станкович.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.