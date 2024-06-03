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    «Спартак» назвал «Зениту» цену на Соболева

    «Спартак» готов продать «Зениту» нападающего Александра Соболева.

    Московский клуб может рассмотреть предложение в размере 20-22 миллионов евро плюс бонусы.

    При этом спартаковцы не согласятся на разбивку платежей. Также потенциальный трансфер должны одобрить сам игрок и новый главный тренер Деян Станкович.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    03.06.2024 17:05
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    Комментарии (48)
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    СпорЦмен
    1717437507
    Я занимался плаванием. Ща, я мешок картошки. Не могу понять, зачем такие деньги платить за мешок говна, дельфина!? Был бы мужиком, другое дело. Но все мы знаем, кто заходит в срамтак, уже дырявый! :)))
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    andr45
    1717437574
    Создается впечатление, что Денисова и Литвинова вместе с Соболевым впарить не удается, почему и происходит уценка( Вместо 30 всего-то 22 лимона. Хотя, как учат монголы, а они мудры, с драного соболя хоть шерсти клок)
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    Алексей З
    1717438446
    Интересно, а кто от имени Спартака говорит о цене , платеже , хоть ни игрок и ни тренер о предложении не знают ? Какой-то блогер выложил фейк и понеслось.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717439276
    Зачем в Питер дерьмо тушинское?
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1717440239
    Бесплатно! Еще и доплатят!
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1717440316
    Там на скамейке запасных появилось свободное место для полировки?
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    rash1959
    1717441231
    На время отпусков и до предсезонки можно смело "Бомбардир" выключить, нескончаемая лабуда...
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    Ивантеевец
    1717442700
    20-22 ляма за величину мирового масштаба маловато будет. Вот так если за 45-50, тогда Зениту стоит задуматься, а то вдруг Реал с МанСити перехватят, ну на худой конец какой-нибудь Ливерпуль или ПСЖ (надо же замену Мбаппе искать, а тут такой талантище за такие смешные деньги).
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    Александр-Руденко-yandex
    1717479983
    Только этого чмошника не хватает в эените
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    alp
    1717486175
    Зачем Зениту это непойми что?
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