«Спартак» назвал «Зениту» цену на Соболева

«Спартак» готов продать «Зениту» нападающего Александра Соболева.

Московский клуб может рассмотреть предложение в размере 20-22 миллионов евро плюс бонусы.

При этом спартаковцы не согласятся на разбивку платежей. Также потенциальный трансфер должны одобрить сам игрок и новый главный тренер Деян Станкович.