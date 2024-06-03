Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Миранчук может перейти из «Локомотива» в другой топ-клуб РПЛ

    Миранчук может перейти из «Локомотива» в другой топ-клуб РПЛ

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, возможно, сменит команду внутри России.

    Ранее сообщалось, что 28-летний футболист договорился с греческим ПАОКом.

    Однако сейчас обсуждается переход хавбека в «Зенит». В его подписании лично заинтересован Сергей Семак. В данный момент переговоры на паузе из-за отсутствия единого мнения в руководстве петербургского клуба по поводу потенциальной сделки.

    • Миранчук мог оказаться в «Зените» еще в 2021 году.
    • Тогда трансфер сорвался из-за травмы игрока.
    • Его контракт с «Локо» истекает 30 июня.

    Новости по теме
    Комментарий главы «Локомотива» о будущем Антона Миранчука
    «Зенит» и «Спартак» претендуют на Глушенкова 34
    Подробности отказа Антона Миранчука продлевать контракт с «Локо» 20
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2024 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1717446289
    Семак любит всякую ерунду подписывать будет Фернандесу вместе с Миранчуком за компанию лечиться а с молодыми вообще не умеет работать
    Ответить
    Suvorov71
    1717446471
    Так это совсем другое дело, заработаешь на старость, промквас платит нормально, а то куда то ехать, тут все рядом и помойка будет рада убить еще один талант россии. так что надо идти к помойным лавку шлифовать
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1717469129
    Зачем этот неликвид нам !? Толку ноль
    Ответить
    Цугундeр
    1717472656
    Ваня скачивает новости с калькулятора ..
    Ответить
    ilichkadr
    1717480822
    В другой топ-клуб РПЛ? Интересно в какой именно. Пари НН, Оренбург, на худой конец в Рубин?
    Ответить
    zigbert
    1717503559
    Миранчук вообще сравнялся с серой массой игроков РПЛ. И ничем по игре не отличается от них. Возможно отсутствие брата сказалось на этом.
    Ответить
    Vert255
    1717593344
    Его уровень ФНЛ,симулянт и нытик
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+