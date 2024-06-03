Миранчук может перейти из «Локомотива» в другой топ-клуб РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, возможно, сменит команду внутри России.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист договорился с греческим ПАОКом.
Однако сейчас обсуждается переход хавбека в «Зенит». В его подписании лично заинтересован Сергей Семак. В данный момент переговоры на паузе из-за отсутствия единого мнения в руководстве петербургского клуба по поводу потенциальной сделки.
- Миранчук мог оказаться в «Зените» еще в 2021 году.
- Тогда трансфер сорвался из-за травмы игрока.
- Его контракт с «Локо» истекает 30 июня.