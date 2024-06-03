Новые данные о назначении Черчесова в сборную Казахстана: срок контракта, дата дебюта, состав тренерского штаба

Появилась обновленная информация о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

Как сообщает «СЭ», российский специалист договорился о контракте по схеме «2+2». Возможное продление в 2026 году будет зависеть от обоюдного желания сторон.

Есть вероятность, что официальный дебют Черчесова отложат до сентября, когда сборная Казахстана стартует в новом розыгрыше Лиги наций. В таком случае июньские товарищеские матчи команда проведет под руководством и.о. главного тренера Руслана Балтиева.

Что касается тренерского штаба, то он будет смешанным. Туда войдут как постоянные помощники Черчесова, так и ряд специалистов из Казахстана.