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    • Новые данные о назначении Черчесова в сборную Казахстана: срок контракта, дата дебюта, состав тренерского штаба

    Новые данные о назначении Черчесова в сборную Казахстана: срок контракта, дата дебюта, состав тренерского штаба

    Появилась обновленная информация о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

    Как сообщает «СЭ», российский специалист договорился о контракте по схеме «2+2». Возможное продление в 2026 году будет зависеть от обоюдного желания сторон.

    Есть вероятность, что официальный дебют Черчесова отложат до сентября, когда сборная Казахстана стартует в новом розыгрыше Лиги наций. В таком случае июньские товарищеские матчи команда проведет под руководством и.о. главного тренера Руслана Балтиева.

    Что касается тренерского штаба, то он будет смешанным. Туда войдут как постоянные помощники Черчесова, так и ряд специалистов из Казахстана.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2024 15:15
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