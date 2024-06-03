C 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. В группе B друг с другом сыграют Испания, Италия, Хорватия и Албания – настоящая «группа смерти» для сборной Албании, да и хорватам наверняка придется несладко.

На первый взгляд, в группе B два фаворита – сборные Испании и Италии, однако не следует сбрасывать со счетов и сборную Хорватии. Впрочем, есть мизерный шанс выхода из квартета и сборной Албании – настоящей «темной лошадки» турнира.

Испания

Сборная Испании в отборочном цикле ЧЕ 2024 довольно уверенно заняла первое место в группе с Шотландией, Норвегией, Грузией и Кипром. Сборная Испании выиграла семь матчей и проиграла один поединок. Пиренейская сборная забила 25 голов и пропустила пять мячей. Испания набрала 21 балл, обогнав ближайшего преследователя на четыре очка.

В последних трех матчах Испания сыграла вничью с Бразилией, уступила Колумбии и обыграла Грузию. Перед началом турнира Испания сыграет с Андоррой и Северной Ирландией – товарищеские встречи пройдут 5 и 8 июня соответственно.

Италия

Сборная Италии играла в одной отборочной группе с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой. Итальянцы вышли в финальную часть Евро 2024 со второго места и с 14 очками. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли четыре матча, по два раза сыграли вничью и потерпели поражение. Итальянцы забили 16 голов и пропустили девять мячей.

В трех последних матчах Италия сыграла вничью с Украиной, обыграла Венесуэлу и Эквадор. Перед началом турнира сборная Италии проведет два товарищеских матча. Команда 4 июня сыграет с Турцией, а 9 числа – с Боснией и Герцеговиной.

Хорватия

Хорватия в отборочном цикле выиграла пять матчей, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Коллектив забил 13 голов и пропустил четыре мяча. Хорватия набрала 16 очков и вышла в финальную часть Евро со второго места, пропустив вперед сборную Турции.

Команда в трех последних матчах обыграла Армению, Тунис и Египет. В преддверии Евро 2024 Хорватия сыграет с Северной Македонией (3 июня) и Португалией (8 июня).

Албания

Сборная Албании вышла в финальную часть Евро с первого места в отборочной группе. Команда набрала 15 очков, выиграла четыре матча, в трех поединках сыграла вничью и потерпела одно поражение. Албания забила 12 голов и пропустила четыре мяча.

В трех последних матчах команда сыграла вничью с Фарерами, уступила Чили и Швеции. В товарищеских встречах в преддверии Евро 2024 команда сыграет с Лихтенштейном (3 июня) и Азербайджаном (7 июня).

Прогноз на победителя группы B

Испания – фаворит группы, Италия при должной сноровке сможет навязать борьбу, а вот шансы на плей-офф имеют и хорваты. Албания – аутсайдер квартета.