Назван новый клуб Моуринью

Жозе Моуринью достиг устного соглашения о назначении главным тренером «Фенербахче». Журналист Фабрицио Романо отмечает, что контракт с португальским специалистом может быть заключен по схеме «2+1».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, официально о назначении нового главного тренера «Фенербахче» могут объявить сегодня.
- В середине января Моуринью был уволен из «Ромы» и с тех пор оставался без клуба.
- «Фенербахче» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Турции и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X