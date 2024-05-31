Назван новый клуб Моуринью

Жозе Моуринью достиг устного соглашения о назначении главным тренером «Фенербахче». Журналист Фабрицио Романо отмечает, что контракт с португальским специалистом может быть заключен по схеме «2+1».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, официально о назначении нового главного тренера «Фенербахче» могут объявить сегодня.