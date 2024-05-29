Реакция Бузовой на уход Дзюбы из «Локомотива»

Ольга Бузова высказалась о том, что нападающий Артем Дзюба покинул «Локомотив».

«Артeм уже бесспорная легенда нашего футбола. Он сделал для него очень много. Я уверена, что его с огромным удовольствием заберет любой футбольный клуб.

Он не только суперзвезда футбола, но и шикарный футболист с огромным количеством наград. Я считаю, что такие профи, как Тема, должны играть как можно дольше», – заявила Бузова.