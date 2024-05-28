Капелло оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высказался о скором переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
«Доннарумма – топ-вратарь, один из лучших на планете. Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он всe равно научится очень многому. Удачи ему в Париже», – заявил Капелло.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.
Источник: «Советский спорт»