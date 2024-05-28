Тедеско объяснил невызов Куртуа в сборную Бельгии на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, почему не включил вратаря «Реала» Тибо Куртуа в заявку на чемпионат Европы.

«Куртуа лучше всех знает свое тело. Нам было все понятно с самого начала, ведь он совсем недавно вернулся в общую группу.

Нам предстоит играть каждые три-четыре дня на крупном турнире, это сложно. Мы проанализировали всю информацию и посчитали, что Куртуа не готов к Евро», – объяснил Тедеско.