Конте близок к подписанию контракта с «Наполи»

Антонио Конте может подписать 3-летний контракт с «Наполи». Сделка пока откладывается из-за того, что тренер хочет получить полный контроль над имиджевыми правами.
Также стороны обсуждают различные штрафные санкции, в том числе сумму неустойки в случае досрочного расторжения соглашения или невыполнения целей на сезон.
Сообщалось, что Конте будет зарабатывать в неаполитанском клубе 9 миллионов в год плюс 1 миллион в виде бонуса за скудетто.
- «Наполи» в минувшем сезоне занял 10-е место в Серии A. Команда не попала в еврокубки.
- Последним клубом 54-летнего Конте был «Тоттенхэм», откуда он ушел в марте прошлого года.
Источник: Football Italia