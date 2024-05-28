Конте близок к подписанию контракта с «Наполи»

Антонио Конте может подписать 3-летний контракт с «Наполи». Сделка пока откладывается из-за того, что тренер хочет получить полный контроль над имиджевыми правами.

Также стороны обсуждают различные штрафные санкции, в том числе сумму неустойки в случае досрочного расторжения соглашения или невыполнения целей на сезон.

Сообщалось, что Конте будет зарабатывать в неаполитанском клубе 9 миллионов в год плюс 1 миллион в виде бонуса за скудетто.