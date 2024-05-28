«Ювентус» ведет переговоры по трансферу Сперцяна

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По данным Armenie Football, зимой туринцы уже контактировали с российским клубом по поводу перехода, но тогда стороны не достигли соглашения. Есть вероятность, что летом трансфер удастся осуществить.

23-летний Сперцян провел в этом сезоне 33 матча за «Краснодар», забил 11 голов и отдал 4 передачи.

Он является воспитанником «Краснодара» и выступает за сборную Армении.