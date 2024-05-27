Радченко: «В сезоне РПЛ было заметно, что судьи чаще ошибаются против «Зенита»

Бывшему зенитовцу Дмитрию Радченко не понравилось судейство в матчах минувшего сезона РПЛ.

«Спорт-Экспресс» подсчитал, что именно «Зенит» больше всех пострадал от судейских ошибок.

«Было ли это заметно без статистики? На мой взгляд, да. Это было заметно в каких-то спорных эпизодах и при пенальти. Я не помню, чтобы такое большое количество пенальти в таких важных моментах игры «Зенит» получал.

Мне кажется, просто на судей было такое давление извне, что идут какие-то закулисные игры, «Зениту» помогают. Я думаю, после этого сезона многие скептики поменяют своe мнение», – сказал Радченко.